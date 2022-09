Quem governará

o mundo?

Jacques Atali (2012)





O traço fundamental da natureza do ser humano reside num nível mais profundo que um conflito de capacidades.



Quando se discutem assuntos deste mundo, haveremos de levar em consideração um número infinito de opiniões. Frente a condições predominantes do mundo em determinada época, aumenta o risco de deserção da realidade.



Unidade frágil realizada pelo domínio tecnológico somente pode ser assegurada por acordos mútuos universais.



A tecnologia, tendo proporcionado unidade do mundo nos dias que correm, pode destruí-la com mesma facilidade. Sentimos o impacto de acontecimentos que ocorrem no outro lado do planeta: agora a agressão russa à Ucrânia.



O autocrata russo, governado pela paixão à sua luz, modelo para outros, pretende arrastar o mundo à escuridão.



À falta de experiência com realidades que determinado período tem a oferecer, governantes se expõem à tentação. A proximidade e distância da possibilidade não é do ontem, tampouco do amanhã, é do presente e deste mundo.



Na medida em que se concebe a verdade como algo separado de sua expressão, não se comunica com a razão.



Um processo, que baseado nos meios técnicos de comunicação e violência, permeia a nossa campanha eleitoral. Inevitavelmente acionado - e disseminado - pelo puro automatismo da tecnologia, é intrinsecamente destrutivo.



Como se o nosso passado, em sua desconcertante variedade e desafiadora estranheza, fosse obstáculo à unidade.



Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)