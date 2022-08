Eu não quero

aparecer logo.

De Gaulle (1958)





Nesses tempos desafiadores, aparentemente vivemos conscientes de uma desconcertante circularidade da razão.



Uma compreensão mais abrangente da natureza e de implicações da razão descarta remanescentes providenciais. Possibilidades futuras encontram-se essencialmente em aberto.



O impacto da tecnologia sobre mundo material e o caráter dinâmico de instituições sociais estão na ordem do dia.



A indústria, modelada por aliança da ciência com tecnologia, transforma irremediavelmente o mundo da natureza. Formas de conexão entre regiões encontram-se em xeque.



Não menos importante, concentrações de poder político estão efetivamente alinhadas a diferenciações econômicas.



Estados não operam como máquinas econômicas; não obstante, sua esfera de influência é fortemente condicionada pelo nível de riqueza (e conexão desta com a força militar).



Mesmo com desenvolvimento das instituições sociais modernas persiste equilíbrio instável entre confiança e risco.



Penso que confiança em princípios impessoais deveria nortear a condução de todo processo político em sociedade. Impera, aqui entre nós, o personalismo dos protagonistas.



No Bicentenário da Independência do Brasil, que razão determina a escolha para presidente na próxima eleição?



Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)