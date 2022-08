A consciência racional é apenas

um tipo especial de consciência.

William James (1890)





Riqueza das nações, de Adam Smith, é provavelmente o mais importante tratado em economia escrito até hoje.



O pensador defendeu com entusiasmo a transformação social de sua época, e criticou resquício do sistema feudal. Sustentou que a verdadeira base da riqueza é a produção resultante do trabalho humano e dos recursos naturais.



Smith desenvolveu o conceito de vantagem comparativa: cada nação deve se sobressair em uns tipos de produção.



A partir dos próprios conceitos newtonianos, Smith deduziu que é próprio "da natureza humana trocar e negociar". Desconsiderando a magnitude e a profundidade dos conflitos, baseou sua teoria no conceito básico de equilíbrio.



Daí, derivou um sistema lógico com número limitado de variáveis para descrever e prever fenômenos econômicos.



Formuladores aperfeiçoaram os seus esforços. Pareto criou a teoria de otimização, baseada no pressuposto de que bem-estar social seria maior se a satisfação de alguns indivíduos pudesse ser aumentada sem diminuir a de outros.



Em uma economia assolada por crescentes custos sociais e ecológicos cumpre evitar toda sorte de esquematismos.



Hoje, num processo de produção complexo, descabe separar nitidamente as contribuições individuais dos fatores. Efetivamente, o conhecimento ecológico é sutil, e dificilmente pode ser usado como base para o ativismo social.



Vários pensadores usam dados excessivamente agregados, não cuidam de fixar limites ao conceito de crescimento.



Nos dias que correm, o crescimento econômico e tecnológico é considerado essencial para a maioria dos políticos, muito embora a expansão ilimitada num meio ambiente finito continue, sistematicamente, a exibir suas mazelas.





Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)