DINO EDITA PORTARIA COM DIRETRIZES PARA COMBATE A DISCURSO DE ÓDIO NAS REDES

Lavínia Kaucz - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, editou nesta quarta (12) uma portaria com orientações para prevenir e remover conteúdos com discurso de ódio nas redes sociais, inclusive aqueles que incentivam ataques às escolas.

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) deverá requisitar às plataformas um relatório sobre as medidas tomadas para fins de monitoramento, limitação e restrição de conteúdos ilícitos. As redes deverão apresentar o que estão fazendo para evitar que seus algoritmos impulsionem conteúdos ilícitos, como extremismo violento e apologia a ataques em escolas.

Já a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) deverá coordenar o compartilhamento, entre as plataformas e as autoridades competentes, de dados que permitam a identificação do usuário ou do terminal da conexão com a Internet de quem publicou o conteúdo.

Na portaria, Dino também pede que a Senasp oriente as plataformas para impedir a criação de novos perfis a partir dos endereços de protocolo de Internet em que já foram detectadas atividades ilegais.

O ministro também faz uma ressalva para casos de “grave ameaça à segurança pública”. Nessas circunstâncias, o Ministério da Justiça poderá determinar que as redes sociais adotem protocolos de crise.