Bolsonaro entra no STF contra Lula e Gleisi, alegando 'crime contra a honra'

Alegando crimes contra a honra, o presidente Jair Bolsonaro (PL) entrou com uma petição para iniciar uma ação penal contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a presidente do PT, Gleisi Hoffman.



De acordo com o documento, Lula e Gleisi teriam usado comícios e propaganda eleitoral para "macular a honra" e ofender a reputação do presidente, ao usar termos como "genocida, miliciano, assassino, demônio e canibal".



A petição então solicita a apreciação do foro adequado para o processo e para a autorização de inquérito policial sobre o tema, uma vez que Gleisi é deputada federal e tem foro privilegiado.



O relatório enviado por Bolsonaro menciona alguns momentos em que teriam ocorridos os crimes de honra, quando um vídeo com imagens de um comício realizado por Lula em outubro no Complexo do Alemão teria atribuído ao mandatário a responsabilidade pelo assassinato da vereadora Marielle Franco, morta em 2018, e por associação com milicianos.



Em outra parte do texto, cita publicação que teria sido feita por Gleisi nas redes sociais em setembro, que diz que Bolsonaro seria o mandante do assassinato de Benedito Cardoso dos Santos. Apoiador de Lula, Santos foi morto em setembro deste ano após uma discussão política com um colega de trabalho bolsonarista.

Entretanto, em setembro, Bolsonaro falou em comício pré-eleições em Campinas, no qual chamou o petista nove vezes de ladrão, em uma delas, afirmou que Lula era o "maior ladrão da humanidade", conforme noticiado.



O pedido, assinado pelo diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira, foi encaminhado à presidente do Supremo, ministra Rosa Weber. O relator designado para o caso é o ministro Nunes Marques, indicado por Bolsonaro ao STF. (com agência Sputnik Brasil)