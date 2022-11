Gilmar Mendes determina depoimento imediato de Carla Zambelli sobre perseguição com arma

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a deputada Carla Zambelli (PL-SP) preste imediatamente depoimento à Procuradoria-Geral da República (PGR) em relação à perseguição armada protagonizada pela deputada na véspera da votação do segundo turno das eleições.



Na ocasião, Zambelli sacou uma arma e perseguiu um homem negro pelas ruas do bairro dos Jardins, em São Paulo. Ela alegou ter sido empurrada, mas um dos vídeos que registrou o episódio, no entanto, mostra a parlamentar tropeçando na calçada. Um inquérito policial foi aberto para investigar a deputada por porte ilegal e disparo de arma de fogo.



Gilmar Mendes enfatizou a necessidade de imprimir celeridade na investigação dos fatos. Para isso, segundo ele, é necessário o depoimento imediato de Zambelli, que poderá ser feito por videoconferência.

"Ainda que tal depoimento já tenha sido prestado em primeiro grau, a reinquirição da parlamentar pelo promotor natural do caso constitui medida útil ao regular desenvolvimento das investigações, razão pela qual deverá ser imediatamente realizada pela PGR, tendo em vista inclusive a relevância do caso e a necessidade de se imprimir um ritmo adequado a este procedimento investigativo, em observância à dimensão objetiva do princípio da razoável duração do processo", escreveu o ministro em sua decisão.



O ministro acrescentou que, se o depoimento demorar, as investigações poderão prosseguir à revelia.

Carla Zambelli deixou o Brasil na última quinta-feira (3), embarcando para os Estados Unidos. Antes da viagem, ela teve as redes sociais suspensas por determinação da Justiça por incentivar atos contra o resultado das eleições.



A viagem gerou uma onda de críticas nas redes sociais, por ter sido feita de maneira sigilosa, sem a revelação do destino nas primeiras horas. Posteriormente, a deputada se manifestou, por meio de nota.

"Não divulguei a viagem aos Estados Unidos simplesmente porque não tenho onde publicar, oras! A decisão que censurou todos os meus canais de comunicação, inclusive o WhatsApp, tem como objetivo controlar o fluxo de informações e conter uma das maiores vozes conservadoras da internet com mais de 9.520.000 seguidores em sete redes sociais. Estou cumprindo agendas pessoais e aproveitarei a ocasião para estudar meios de assegurar e restaurar a liberdade de expressão no Brasil junto a autoridades americanas" disse Zambelli. (com agência Sputnik Brasil)