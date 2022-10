TSE adota postura mais rígida contra 'fakes news' na reta final da campanha eleitoral

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) passou a adotar na reta final da eleição uma postura mais rígida na análise de conteúdos associados à desinformação.

Além de restringir fake news evidentes ou acusações infundadas como a que ligou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao caso Celso Daniel, o tribunal tem adotado interpretação restritiva em relação a afirmações deturpadas, ilações e conteúdos visuais que possam induzir o eleitor a erro, inform a Folha de S.Paulo.

O novo entendimento da corte eleitoral tem como pano de fundo resolução de 2021 que veda não só a veiculação de fatos "sabidamente inverídicos" contra o processo eleitoral, mas também os "gravemente descontextualizados". (com Brasil 247)

TSE transmite ao vivo cobertura da votação de domingo

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) transmite neste domingo (2) a cobertura completa do primeiro turno das Eleições Gerais 2022. Eleitoras e eleitores poderão acompanhar a transmissão, ao vivo, pelo canal do TSE no YouTube. As redes sociais oficiais do TSE (TikTok, Kwai, Twitter e Facebook), a TV Justiça e outras 24 emissoras parceiras em todo o Brasil também exibirão a transmissão.

A equipe de reportagem do TSE estará a postos a partir das 7h45 para levar ao público informações atualizadas, inclusive com a participação de convidados de diferentes pontos do país. A cobertura, em tempo real, será feita diretamente do Centro de Divulgação das Eleições (CDE), no TSE, em Brasília, e contará com o trabalho de mais de 60 profissionais, incluindo jornalistas e o pessoal da área técnica.

A transmissão se estenderá durante todo o dia, até a finalização e a divulgação dos resultados oficiais. Também serão apresentados dados, vídeos e reportagens especiais sobre o processo eleitoral.

Durante a cobertura, a equipe de comunicação do TSE divulgará balanços das eleições, e o Núcleo Contra a Desinformação desmentirá notícias falsas que eventualmente sejam disseminadas durante o dia.

Votação simultânea nos 26 estados e no DF

Neste domingo (2), data do primeiro turno das Eleições Gerais 2022, eleitoras e eleitores de todo o Brasil vão às urnas escolher os representantes do país. Ao todo, cinco cargos estão em disputa: deputado federal, estadual (ou distrital), senador, governador e presidente da República.

Pela primeira vez desde a redemocratização do Brasil, a abertura e o fechamento das seções eleitorais ocorrerão ao mesmo tempo nos 26 estados e no Distrito Federal, das 8h às 17h (horário de Brasília).

Este ano, estarão em disputa uma vaga na Presidência da República, 27 nos governos dos estados, 27 no Senado Federal, 513 na Câmara dos Deputados, 1.035 nas Assembleias Legislativas dos estados e 24 na Câmara Legislativa do Distrito Federal.

O cargo com a maior concorrência é o de deputado distrital (25,42 candidatos/vaga), seguido pelo de deputado federal (20,72 candidatos/vaga). (com Ascom TSE)