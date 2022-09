Moraes diz que ataque de bolsonarista a Vera Magalhães é episódio grave e envia caso à Procuradoria Eleitoral

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, determinou na noite dessa quarta-feira (14), que a Procuradoria Eleitoral de São Paulo investigue os ataques do deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos-SP) à jornalista Vera Magalhães.

O despacho foi enviado ao vice-procurador-geral Eleitoral, Paulo Gustavo Gonet Branco, para que a Procuradoria em São Paulo analise “eventuais providências que entender necessárias”, informa o jornal O Estado de S.Paulo.

“Considerada a gravidade do ocorrido, determino o encaminhamento do referido link da matéria ao Excelentíssimo Senhor Vice-Procurador-Geral Eleitoral para que possa dar o devido encaminhamento ao Procurador Regional Eleitoral de São Paulo, com o objetivo de ser analisada eventuais providências que entender necessárias”, escreveu o presidente do TSE.

Uma investigação criminal já foi aberta pelo Ministério Público de São Paulo. A Assembleia Legislativa do Estado também deve abrir um processo que pode resultar na cassação do deputado. (com Brasil 247)