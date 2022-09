Justiça on-line: mais produtividade

Há dois anos e meio, o Brasil e o mundo tiveram de experimentar um novo olhar para a tecnologia. Países, grandes empresas e áreas que já vinham investindo no setor, encontraram menos dificuldade de se adaptar ao chamado novo normal, e se sobressaíram com mais rapidez à crise trazida pela pandemia de Covid-19.



A exemplo do avanço vivenciado por essas organizações, pequenas e médias empresas, setor público e privado precisaram se esforçar para se adequar à nova realidade e modernizar processos de produção, gerenciamento e armazenamento de dados. Um dos maiores impactos foi a modificação do espaço de trabalho que, primeiro, se transformou em home office e, em seguida, passou a ser híbrido.



Nesse contexto, o Poder Judiciário, que já vinha passando por processo de modernização, conseguiu, com muito trabalho de magistrados e servidores, aderir por inteiro à era tecnológica e digital, e avançar em produtividade, eficiência, celeridade e aprimoramento da prestação jurisdicional.



Já em janeiro de 2021, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) implantou o Programa Justiça 4.0, com objetivo de impulsionar a transformação digital e o uso de inteligência artificial para tornar mais ágil e eficiente a prestação de serviços de Justiça, que está mais acessível à população.



Em relação ao Judiciário de Goiás, o novo relatório do Justiça em Números aponta que, mais uma vez, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) se destacou. É o terceiro melhor do país em produtividade de magistrados e o segundo dentre os tribunais de médio porte.



O TJGO alcançou 100% no Índice de Produtividade Comparada da Justiça (IPC-Jus), e está em primeiro lugar em unidades de Juízo 100% Digital, dentre outros indicadores exitosos.



Em meio a esse cenário de vultosos avanços, sugerimos ao novo corregedor nacional de Justiça, ministro Luis Felipe Salomão, promover debate sobre a real necessidade de retomada do trabalho presencial, uma vez que o Judiciário tem comprovado, com números, que o formato híbrido resultou em avanços históricos para o tribunal e, principalmente, para a sociedade.



Além de apresentar mais produtividade, o Judiciário conseguiu reduzir a despesa orçamentária, e pode investir mais em tecnologia. O juiz passou a atender diversas comarcas simultaneamente, bem como aos advogados, que passaram a poder despachar virtualmente com os magistrados situados em comarcas distantes. Todo o processo de Justiça se tornou mais ágil e democrático.



O trabalho presencial é um dever funcional previsto pela Constituição. Mas há que se levar em conta os números avalizados pelo próprio CNJ, e o esforço para que o Judiciário continue a avançar em tecnologia e prestação jurisdicional. Que possamos debater e evoluir.



Patrícia Carrijo é juíza e presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego)