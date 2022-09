TSE analisa nesta terça decisão sobre exclusão dos vídeos de Bolsonaro no 7 de setembro

Lavínia Kaucz - As decisões do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Bento Gonçalves que suspenderam a veiculação de vídeos do candidato Jair Bolsonaro (PL) nos atos do 7 de Setembro serão analisadas pelo plenário da Corte nesta terça-feira (13).

O ministro concedeu duas liminares (decisões provisórias) em acolhimento a pedidos da coligação Brasil da Esperança, que apoia o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e da candidata Soraya Thronicke (União Brasil).

Os autores das duas ações alegam abuso de poder político e econômico por parte de Bolsonaro, que teria usado recursos públicos para custear atos de campanha realizados durante a comemoração do 7 de Setembro.

Gonçalves determinou a suspensão da “veiculação de todo e qualquer material de propaganda eleitoral, em todos os meios, que utilizem imagens do Presidente da República capturadas durante os eventos oficiais de comemoração do Bicentenário da Independência”, seja em atos em Brasília ou no Rio de Janeiro, sob pena de multa diária de R$10 mil.

O ministro também determinou que a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) retire trechos dos atos do presidente nos vídeos publicados no canal da TV Brasil no YouTube.