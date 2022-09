Cármen nega pedido e mantém vídeo em que Lula chama Bolsonaro de 'genocida'

Os ataques foram feitos no evento Vamos Juntos pelo Brasil, organizado pelo PT em Recife no final de julho. Lula diz que "esse genocida não fez absolutamente nada" para o campo e para o agronegócio. O discurso do ex-presidente foi transmitido ao vivo em seu canal no YouTube e também na conta do PT.

Cármen Lúcia Credit... Antonio Cruz/Agência Brasil