Ata de reunião com TSE com PMs traz protocolos de segurança para votação

Lavínia Kaucz - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou ata da reunião realizada com comandos de PMs para discutir segurança nas eleições. O encontro ocorreu na manhã desta quarta-feira, 24, na sede do tribunal.

Entre os pontos discutidos está a fiscalização do uso do celular durante a votação e possível restrição ao porte de armas, assim como a proibição do treinamento e transporte de armas pelos Colecionadores, Atiradores desportivos e Caçadores (CACs), no dia das eleições.

Os representantes do TSE e comandantes da PM também avaliaram possível assinatura de termo de cooperação entre TSE e o Conselho Nacional de Comandantes Gerais e Corpos de Bombeiros Militares (CNCG) para a coordenação e centralização de informações de todas as corporações.

Outro ponto discutido foi a instalação de um núcleo de inteligência na

Presidência do TSE. Esse núcleo seria composto por três membros indicados pelo CNCG e três indicados pelo Tribunal para análise das informações produzidas.