Bolsonaro já tem assessores como ex-presidente

Enquanto os bolsonaristas mais radicais ainda se postam à frente dos quartéis aguardando qualquer sinal das Forças Armadas para impedir que Lula suba a rampa do Palácio do Planalto em 1º de janeiro, Jair Messias Bolsonaro já está cuidando de sua vida depois de 31 de dezembro de 2022.



Antes de o presidente embarcar dia 28 para a Flórida, o Diário Oficial da União desta 3ª feira, 27 de dezembro de 2022, traz importantes nomeações feitas pelo governo de Jair Bolsonaro.



Em portarias assinadas pelo secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Mário Fernandes, são nomeados quatro ajudantes de ordens do ex-presidente da República, a partir de 1º de janeiro de 2023.



Marcelo Costa Câmara terá o cargo de Assessor de ex-presidente da República. Ele terá a companhia de três oficiais do Exército, da Marinha e da PM do RJ, na função de ajudantes de ordens e de segurança do ex-presidente.



Clique abaixo para ver as nomeações.

OS AUXILIARES DE BOLSONARO NA 'EX-PRESIDÊNCIA'