Moraes reage fortemente a mais uma tentativa de golpe de Bolsonaro e sua patota

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, reagiu fortemente a mais uma tentativa de golpe do presidente da República e de sua patota, que querem anular o segundo turno da eleição presidencial, e deu prazo de 24 horas para que o Partido Liberal faça o aditamento da petição na qual pede a anulação de votos das eleições. O PL entrou com representação no Tribunal para anular votos de alguns modelos de urnas eletrônicas nas eleições do último dia 30 de outubro, data do segundo turno.

Bolsonaro, uma espécie de Greta Garbo de calças do Palácio Alvorada, pois agora vive em reclusão, não se conforma com a derrota para Lula e diz - sem apresentar provas - na petição "do PL", que foi o vencedor das eleições, e o ex-presidente petista ficou em segundo lugar. Risível, se não fosse criminoso.

Bolsonaro quer tumultuar ainda mais a República (Foto: Foto: Reuters / Adriano Machado)

No despacho, Moraes pede que o partido apresente a relação de urnas supostamente defeituosas nos dois turnos, alegando que as urnas também foram usadas no primeiro turno.

Se Bolsonaro quer anular, que se anule também a eleição dos deputados e senadores do PL, bem como aquela de outros partidos seus apaniguados.

"As urnas eletrônicas apontadas na petição inicial foram utilizadas tanto no primeiro turno, quanto no segundo turno das eleições de 2022. Assim, sob pena de indeferimento da inicial, deve a autora aditar a petição inicial para que o pedido abranja ambos os turnos das eleições, no prazo de 24 horas", decidiu o ministro.

A lisura da eleição presidencial no Brasil foi confirmada até por pareceres de observadores internacionais, é pertinente lembrar. (com Agência Brasil)

O despacho de Moraes