Ministro golpista do TCU diz que movimentos na caserna terão desenlace ‘imprevisível’

Wilson Milani - Em áudio divulgado em um grupo de WhatsApp de representantes do agronegócio, o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (TCU), afirma que “está acontecendo um movimento muito forte nas casernas” no Brasil.

Alegando ter informações, mas sem poder entrar em detalhes, ele garante que “é questão de horas, dias, no máximo, uma semana, duas, talvez menos do que isso, para um desenlace bastante forte na nação, de consequências imprevisíveis, imprevisíveis”.

Em outro trecho do áudio, o ministro diz que esteve com “o time de Bolsonaro” na última semana, sem especificar, no entanto, se o atual mandatário esteve presente na reunião. Segundo ele, Bolsonaro (PL), que se recupera de uma ferida na perna, em breve estará recuperado e pronto para “enfrentar o que vai acontecer no país”.

Em tom enigmático, Nardes afirma ainda que “um conflito social na nação brasileira” está para acontecer e que “tudo está muito nebuloso em relação ao futuro do país”.

O conteúdo do áudio foi revelado pela jornalista Mônica Bergamo na noite deste domingo (20). Nardes confirmou a veracidade do áudio à colunista da Folha, mas se defendeu dizendo se tratar de uma conversa privada. Ele garante que se referia aos atos bolsonaristas em frente a unidades do Exército pelo país quando mencionou as palavras “um movimento muito forte nas casernas”.

Em reação, o deputado federal Paulo Teixeira (PT) anunciou que vai apresentar um requerimento para que o ministro do TCU preste esclarecimentos no Congresso. Partidos que formaram a coligação de Lula (PT) durante a campanha também estudam prestar queixa contra Nardes na corregedoria do TCU e apresentar uma interpelação no Supremo Tribunal Federal (STF), alegando que as falas dele atentam contra a democracia e as instituições da República.

Deputado Paulo Pimenta, do PT, está de olho nos golpistas (Foto: Reprodução)

Pelo Twitter, o deputado petista Paulo Pimenta (RS) afirmou na noite deste domingo (20) que Augusto Nardes não pode ficar impune por ter enviado áudio a empresários conclamando ao golpe militar.

“Eu conheço Augusto Nardes desde quando fomos deputados estaduais no RS nos anos 90. Trata-se de uma raposa experiente e perigosa. Deputado Federal se aproximou de Severino Cavalcanti e foi para o TCU. Denunciado na ZHelotes conseguiu que o inquérito nunca fosse adiante”.

Pimenta ressalta que Nardes “foi decisivo no golpe contra a presidente Dilma Rousseff e em seguida “aproximou-se muito de Bolsonaro e sua família e hoje é da cozinha do clã”. O deputado explica ainda que o ministro do TCU “estabelece relações com o que de pior o agro e as Forças Armadas”.

Pimenta sublinha que “o áudio vazado é gravíssimo e não pode ficar impune” e adverte que “a sensação de impunidade alimenta monstros e faz de covardes pessoas perigosas”.

Por fim, o deputado ressalta: “Não podemos dar vitrine aos criminosos golpistas. Pode ser isso o que eles buscam. Cabe ao STF e à PGR agirem com rapidez e firmeza. A defesa da democracia não pode ser transigida e o silêncio neste momento é sinônimo de complicidade. É hora dos democratas dizerem basta”.

Em mensagem de áudio direcionada a produtores do agronegócio, Nardes defende um levante inconstitucional contra o resultado das urnas e a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva.

Augusto Nardes é ex-deputado ruralista pelo Rio Grande do Sul. No TCU foi o relator da tese farsesca das "pedaladas fiscais" que foi utilizada no golpe de Estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff em 2016, processo que deteriorou praticamente todos os indicadores econômicos e sociais do Brasil.

Na mensagem de teor antidemocrático, Nardes diz que estaria havendo um levante por parte de setores de alta patente entre as Forças Armadas. “Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. É questão de horas, dias, uma semana que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação, imprevisíveis”, afirmou Augusto Nardes.