Ministério da Defesa volta ao 'chororô' sobre urnas em novo comunicado. Mais um

O fato é inédito e beira a trapalhada.

O Ministério da Defesa achou que não foi muito claro no relatório sobre as urnas eletrônicas, divulgado nessa quarta (9), e resolveu emitir novo comunicado para desdizer o que disse.

A nota de hoje deve ter sido redigida pelo presidente Bolsonaro, ou por um dos seus filhos celerados, porque o nome do ministro-general titular da pasta não aparece. Quem assina o texto é apenas "o Ministério da Defesa".

O fato é que no texto de hoje se volta à lenga-lenga bolsonarista que mantém acesa a chama dos atos golpistas que estão nas ruas sobre as rodas de caminhões patrocinados pela Havan.

"Com a finalidade de evitar distorções do conteúdo do relatório enviado, ontem (9.11), ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Ministério da Defesa esclarece que o acurado trabalho da equipe de técnicos militares na fiscalização do sistema eletrônico de votação, embora não tenha apontado, também não excluiu a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022", diz o novo comunicado enviado ao TSE. Outro.

Acertou em cheio o presidente legitimamente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, quando disse na tarde de hoje que Bolsonaro tem de "pedir desculpas" pelo vexame que tem feito passar as Forças Armadas.

Vergonha pouca é bobagem.

Melhor chamar o Didi Mocó.