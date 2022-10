Todo mundo quer saber: cadê Bolsonaro?

Jair Bolsonaro desapareceu de cena na noite desse domingo e silenciou sobre a sua derrota eleitoral. Seu ajudante de ordens, Mauro Cesar Cid, avisou à noite a ministros do governo que tentaram falar com o presidente que ele havia ido dormir.

Aliados do "mito" dizem não haver clima para contestação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Pouco depois do anúncio oficial da vitória de Lula, Bolsonaro se reuniu com seu candidato a vice, o general da reserva Braga Netto, mas não quis falar com ministros ao telefone nem recebê-los, informa a "Folha de S.Paulo".

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, disse que Bolsonaro o atendeu ao telefone e foi informado de que anunciaria o resultado. Moraes, como é praxe, ligou para ambos os candidatos, tanto para Bolsonaro como para Lula.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), foi um dos primeiros a reconhecer a vitória de Lula e a parabenizar o petista, já costeando o alambrado, como diria Brizola.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, que sempre atuou em favor de Bolsonaro, impedindo a investigação de suas irregularidades à frente do governo, divulgou nota parabenizando Lula.

Apesar de dizerem reservadamente não haver clima para qualquer tentativa de reversão do resultado, aliados admitem que Bolsonaro é imprevisível.

Bolsonaro não deu indicações sobre se vai se pronunciar. Auxiliares aguardam orientação sobre como proceder.

Na internet já há uma enxurrada de memes destacando o choro dos bolsonaristas. Mas isto é assunto para outra edição deste INFORME JB.