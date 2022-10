O TSE e o PT precisam investigar, urgente

O Tribunal Superior Eleitoral e o Partido dos Trabalhadores precisam urgentemente tomar providências contra a rádio 93 FM, reduto de evangélicos no Rio, que diriamente tem pregado abertamente contra o ex-presidente Lula, em favor da reeleição de Bolsonaro. O petista tem sido comparado ao demõnio de manhã, de tarde e à noite, e ninguém faz nada para aplacar esse ódio dos ditos "evangélicos" (entre aspas porque o verdadeiro Evangelho une, não divide).

Na manhã desta terça (25), o dito "pastor" e "coach" Altomir Rangel, misto de Conan e Chaves (com looks da Loja Marisa), proprietário da "igreja" Guia Church, com sede na Barra da Tijuca (que outro lugar?), vomitou os impropérios mais execráveis para um "homem de Deus", como assegura ser: chamou o Lula de "9 dedos" (tem coisa mais desclassificada que acentuar o defeito físico de alguém?) e inseriu o petista em uma passagem bíblica que diz que quando "o demônio é expulso, ele volta carregando consigo 7 espíritos malignos", dando a entender que tal texto teria sido escrito com inspiração profética na possível volta do marido da Janja ao poder.

Com a palavra o TSE e o PT, que deveriam imediatamente mandar buscar e apreender o arquivo do programa que foi ao ar às 5h30. No mínimo, uma multa esse "pastor" e a rádio deveriam ser obrigados a pagar. Por tamanha desfaçatez. Ou seria o caso de Lula também entrar com um processo? Cartas para a redação.