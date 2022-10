O vexame criminoso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro no Dia das Crianças

Para satisfazer seus devaneios de "patriotas" e "homens de bem", pais irresponsáveis exibem nas redes sociais seus filhos pequenos empunhando fuzis e armamento pesado, em festividade do 12 de outubro. E o Estatuto da Criança e do Adolescente?