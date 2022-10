Declaração criminosa de Damares sobre sexo oral com crianças foi tirada de site de baixarias na internet

A senadora eleita pelo Distrito Federal Damares Alves, que tem se notabilizado como uma das maiores disseminadoras de fakes news do País, envolvendo inclusive histórias inventadas sobre sexo com crianças, e que permanece impune, embasou suas declarações recentes em um site nas "profundezas" da internet.

"A história de horror envolvendo crianças vítimas de escravidão sexual contada pela ex-ministra e senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF) durante um culto religioso no sábado circula em fóruns obscuros da internet como ficção, em uma versão com algumas diferenças, desde no mínimo 2010. O site "4chan", conhecido por seu conteúdo satírico e de violência extrema, publicou um relato anônimo em 2010, que contém diversas semelhanças com o suposto crime descrito por Damares", informa o jornalista André Duchiade, em reportagem publicada no Globo.

"O lema do site é 'as histórias e informações aqui encontradas são obras artísticas de ficção e falsidade. Só um tolo tomaria qualquer coisa encontrada aqui como fato'", prossegue o repórter.

Com suas mentiras perversas, Damares manipula eleitores, frauda a democracia e, se não for punida, viverá oito anos como senadora às custas do erário público, espalhando novas mentiras. (com Brasil 247)

