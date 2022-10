Na cara do TSE, Bolsonaro manda antecipar pagamentos de auxílios, de olho nos votos do 2º turno

Como se diz na linguagem dos "influencers", o TSE, o que parece, anda "fazendo a egípcia" nessas eleições. Só isso explica a enxurrada de fakes news, numa flagrante reedição de 2018, o que tem resultado em parcas multas aplicadas pelo tribunal à campanha milionária do presidente da República. O TSE determina a multa, a campanha não paga, e contiua o derrame de calúnias e difamação, ficando tudo por isso mesmo.

Quem estaria sendo o tigrão e a "tchutchuca" neste enredo? Cartas para a redação.

...

Agora, mais esta, anunciada na ferramenta da campanha política bolsonarista (que VERGONHA, coleguinhas!), a Agência Brasil:

Os benefícios do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás vão ser depositados uma semana antes do previsto neste mês de outubro. O pagamento começa a ser feito na próxima terça-feira (11).

Em entrevista ao programa A Voz do Brasil nesta segunda-feira (3), a presidente da Caixa, Daniella Marques, disse que mais de 21 milhões de famílias serão assistidas, recebendo o benefício de R$ 600. Este mês, serão pagos R $12,5 milhões aos beneficiários.

Já o Auxílio gás, de R$112 reais bimestrais, assiste 5,9 milhões de famílias, num total de R$ 650 milhões.

O dinheiro é depositado em uma conta poupança digital, administrada pelo aplicativo Caixa Tem. O beneficiário também pode usar o cartão para movimentar o dinheiro em comércios como farmácias e supermercados.

Daniella Marques destaca que qualquer dúvida sobre os auxílios pode ser tirada em ligação gratuita para o telefone 121, todos os dias, 24 horas por dia.(com Agência Brasil)