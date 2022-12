Lula escolhe Camilo Santana para comandar o Ministério da Educação

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), escolheu o ex-governador do Ceará e senador eleito, Camilo Santana (PT-CE), para ministro da Educação de seu governo.



A decisão foi tomada em reunião nessa segunda-feira (19), em Brasília, da qual participou a atual governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), e o futuro ministro da Fazenda de Lula, Fernando Haddad (PT).

Anteriormente, o nome de Izolda Cela havia sido cotado para a pasta, mas na reunião foi decidido que ela ocupará a Secretaria de Educação Básica do futuro governo. O anúncio de Santana como futuro ministro da Educação deve sair ainda nesta semana.



Santana foi eleito governador do Ceará em 2014, na época pelo PDT. Ele é formado em ciências agrárias pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Em sua gestão como governador, o estado do Ceará registrou bons indicadores na educação básica. (com agência Sputnik Brasil)