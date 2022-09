Professores do Ibmec RJ lançam livro sobre história das relações internacionais

Professores do curso de Relações Internacionais do Ibmec RJ irão lançar o livro “Curso de História das Relações Internacionais" nos dias 19 e 21 de setembro. A obra é composta por 17 capítulos sobre as relações exteriores, desde a antiguidade até os tempos atuais.

O professor e um dos organizadores da obra, Lier Pires, conta que o livro foi pensado para o melhor entendimento do leitor contemporâneo. “Essa obra tem alguns diferenciais. Primeiro, porque é uma proposta dos professores para os alunos, com uma linguagem clara e objetiva, focada na compreensão do leitor. Uma outra característica é que os capítulos são curtos e seguem uma lógica de gamificação, sem perder a consistência de um livro acadêmico”, comentou o professor.



Além de Lier, os professores Renato Salgado Mendes e Ricardo Basílio Weber são organizadores da obra, que valoriza temas e cenários que não estão no mainstream da disciplina e permite abordagens diferenciadas.



O lançamento no dia 19/09 será no Ibmec Centro e, no dia 21/09, no Ibmec Barra. Nas duas oportunidades, docentes da instituição farão uma roda de conversa sobre as relações internacionais.



Serviço: lançamento livro “Curso de História das Relações Internacionais" / Data, horário e endereço: 19 de setembro, às 9h (Ibmec Centro - Av. Pres. Wilson, 118 - Centro, Rio de Janeiro) e 21 de setembro, às 14h (Ibmec Barra - Av. Armando Lombardi, 940 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro).