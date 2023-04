Extradidato, Thiago Brennand tem prisão mantida pela Justiça de SP após audiência de custódia

O empresário e herdeiro Thiago Brennand, que carrega diversos crimes contra mulheres nas costas, deixou o Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo, após a audiência de custódia neste domingo (30), e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, onde ficam os presos acusados de crimes sexuais. A decisão pela manutenção da prisão preventiva é do juiz plantonista do Fórum, Orlando Gonçalves de Castro Neto.

Como a prisão foi decretada em processos em andamento, na audiência foi analisada apenas a regularidade no cumprimento da detenção e de seus direitos constitucionais. O acusado de estupro, tortura, agressão, ameaça e cárcere privado saiu com o rosto coberto, sentado no banco de trás de uma viatura da Polícia Federal (PF), e deu entrada por volta das 12h no CDP de Pinheiros.

Brennand foi deportado de Abu Dhabi, para onde fugiu das autoridades brasileiras após as denúncias de agressões contra mulheres, na tarde deste sábado (29). Ele desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, algemado pelas mãos e sob forte escolta de agentes federais, que foram buscá-lo nos Emirados Árabes. O voo saiu do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris.

A equipe da Polícia Federal responsável por trazê-lo embarcou na madrugada de quinta-feira (27) aos Emirados Árabes. Um delegado, dois agentes da Polícia Federal e um escrivão da Interpol treinado em jiu-jítsu fazem parte do grupo.

O empresário foi detido em um hotel em Abu Dhabi no dia 17 de abril, após ter a extradição autorizada. Na ocasião, ele disse que estava sendo injustiçado. Há cinco mandados de prisão preventiva em território brasileiro contra o empresário, por acusações de agredir uma modelo, sequestrar, tatuar, estuprar uma segunda mulher e estuprar uma jovem e uma miss.

Vergonha

Ao perceber a presença maciça da imprensa, o empresário tentou esconder as algemas e colocou uma blusa vermelha sobre as mãos. Havia a expectativa de que, em caso de resistência, fossem usadas algemas também nos pés, mas o procedimento não foi necessário. Ao sair do aeroporto, passou a noite na Superintendência da Polícia Federal na Lapa, em São Paulo.

Vários policiais federais, alguns deles armados com fuzis, acompanharam a transferência de Brennand do aeroporto até a Superintendência da PF. Durante o trajeto, segundo um deles, Brennand não disse uma palavra. Ele usava uma máscara facial escura, além de roupas, tênis de luxo e um boné pretos.

Lula negociou extradição

Após passar pela China, Lula chegou ao país árabe no dia 15. Depois de se encontrar com o presidente local, foi questionado sobre as tratativas da extradição de Thiago Brennand e negou ter discutido o assunto, mas depois confirmou que as autoridades tinham aprovado o pedido.