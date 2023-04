Prédio de três andares desaba e mata dois, em Olinda

Duas pessoas morreram e ao menos cinco ficaram feridas após parte de um prédio de três andares desabar - e pegar fogo - na cidade de Olinda, na Grande Recife (PE), por volta das 22h desta quinta-feira (2). O desabamento ocorreu após testemunhas ouvirem um forte estrondo, seguido de incêndio, no local. De acordo com a Secretaria Municipal de Defesa Civil, oito dos 16 apartamentos desabaram. Segundo a TV Globo, 16 pessoas estavam no edifício no momento do desabamento

Os mortos são Rodolfo Henrique Pereira da Silva, de 32 anos, e Heverton Benedito dos Santos, de 13. O corpo do adolescente foi encontrado na madrugada desta sexta-feira (28). Outras cinco pessoas foram socorridas com ferimentos e encaminhadas ao hospital. Além disso, três cachorros foram resgatados vivos dos escombros, segundo o Corpo de Bombeiros.

Entre os que sobreviveram, o caso mais preocupante é de Elbenezer, de 53 anos. Ele foi resgatado vivo dos escombros dez horas após ser localizado pelos bombeiros. Levado para o Hospital da Restauração, vai passar por procedimento cirúrgico, mas o estado de saúde é considerado estável, segundo a unidade de saúde. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ele conseguia sentir as pernas e mexer os dedos do pé no momento do resgate.

Outro ferido deu entrada na Unidade de Trauma do Hospital da Restauração, às 23h57: um homem de 45 anos sofreu uma fratura na mão, passou por cirurgia na manhã desta sexta (28) e tem quadro de saúde considerado estável; além dele, duas mulheres de 25 anos foram encaminhadas para a UPA da PE-15, em Olinda: chegaram à meia-noite e tiveram alta às 2h; uma mulher de 30 anos foi levada para o Hospital Miguel Arraes. De acordo com a unidade de saúde, ela segue em observação, com quadro estável.

O desabamento

Moradores vizinhos ao prédio disseram que houve um grande estrondo antes do desabamento do Edifício Leme. Os bombeiros foram acionados às 22h08 para a ocorrência e chegaram ao local 20 minutos depois. Foram deslocadas três viaturas de resgate, três viaturas de salvamento e uma viatura de combate a incêndio. A Defesa Civil de Olinda também foi ao local após o acidente. As causas estão sendo investigadas.

A prefeitura de Olinda informou, em nota, que o Edifício Leme foi interditado em 2000, pela Defesa Civil, após uma vistoria conjunta entre o estado, o município e a Universidade Federal de Pernambuco. E que exigiram da seguradora do imóvel a sua demolição e vigilância do prédio para evitar a ocupação.

O bairro de Jardim Atlântico, em geral, tem um histórico de ocupação de prédios com risco de desabamento. No entorno da Rua Acapulco, onde fica o Edifício Leme, diversos imóveis já foram interditados pela Defesa Civil do município. Alguns dos prédios da localidade foram evacuados ainda no início dos anos 2000, por risco de desabamentos.

Em 2020, moradores denunciavam o cenário de abandono no entorno dos habitacionais, com acúmulo de lixo e água parada e falta de iluminação. Em 2013, a Prefeitura de Olinda contabilizava 58 edifícios interditados na cidade. Dez deles ficavam no bairro de Jardim Atlântico.