Vacina bivalente é ampliada para maiores de 18 em função da baixa adesão na primeira etapa

Diante do baixo índice de adesão da vacina bivalente contra a Covid-19, com vacinas paradas nos estoques por conta da baixa procura pela imunização, o governo federal anunciou, nesta segunda-feira (24), a ampliação do reforço para todos acima de 18 anos.

Segundo o Ministério da Saúde, a partir desta terça (25), cerca de 97 milhões de brasileiros poderão procurar as unidades de saúde para serem imunizados. A vacinação em cada cidade, entretanto, depende de decisão dos gestores locais.

Como o Sistema Único de Saúde (SUS) é de gestão compartilhada, os municípios têm autonomia para decidir como farão a vacinação, podendo inclusive escalonar por faixas etárias dentro da recomendação da pasta por questões de estoque e organização. Em nota, a ministra Nísia Trindade afirmou que a orientação "tem o objetivo de reforçar a proteção contra a doença e ampliar a cobertura vacinal em todo país."

Em dois meses, pouco mais de 10,5 milhões de doses da vacina bivalente foram aplicadas no Brasil, o que representa 16,3% do público-alvo das primeiras campanhas. A maior parte - 8,1 milhões - foi para os braços de idosos acima de 60 anos. A escala inicial foi a seguinte:

Antes da ampliação do público, cerca de 61 milhões de pessoas estavam aptas a tomar a dose bivalente;

52 milhões fazem parte da 1ª fase da campanha, que começou no dia 27 de fevereiro para trabalhadores de saúde, idosos, grávidas e puérperas, e imunossuprimidos;

No final de março, o reforço foi disponibilizado para quem tem comorbidades: o público estimado é de 9 milhões de pessoas.

A Pfizer afirma que entregou ao governo brasileiro, até o dia 12 de abril, 47,6 milhões de doses da vacina bivalente. Isso significa que cerca de 37 milhões de doses podem estar nos estoques, aguardando o uso.

Para maiores de 18

A vacina bivalente é o imunizante que, além de ter a cepa original do vírus, oferece também uma proteção extra contra a variante ômicron, que é a dominante, e subvariantes.

A medida vale para quem já recebeu, pelo menos, duas doses de vacinas monovalentes, como Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer, seja no esquema primário ou como dose de reforço. A aplicação da bivalente deve acontecer em um intervalo de pelo menos quatro meses desde a última dose.

Quem tem entre 5 e 17 anos deve continuar recebendo o reforço com a vacina monovalente disponível, de acordo com o ministério. O esquema vacinal de bebês e crianças entre 6 meses e 4 anos já contempla três doses da vacina Pfizer baby, que possui uma dosagem menor da vacina adulta.

Rio inicia vacinação

Pelo menos seis capitais - Rio de Janeiro, Goiânia, Recife, Natal, São Luis e Aracaju - , além do Distrito Federal, já estão oferecendo o imunizante para todas as pessoas acima dos 18 anos a partir desta terça-feira (25). No Rio, por exemplo, a vacinação acontece em todas as 237 unidades de Atenção Primária do município do Rio (clínicas da família e centros municipais de saúde), além dos postos extras pela cidade.

O Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, funciona em horário especial, de domingo a domingo, das 8h às 22h, contando inclusive com drive-thru.

Todos os pontos de vacinação, a lista completa com as comorbidades e outros detalhes sobre o que é necessário para a vacinação dos públicos prioritários estão disponíveis neste site.