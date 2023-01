Ministro da Defesa nega que irá renunciar

O ministro da Defesa, José Múcio, negou que irá renunciar ao cargo por conta da insurreição promovida por apoiadores de Jair Bolsonaro em Brasília no último domingo (8).

Em nota oficial divulgada na noite dessa terça-feira (10), Múcio disse que é "completamente falsa a informação que circula nas redes sociais" sobre sua possível intenção de se demitir.

Pouco antes, o deputado federal André Janones, figura influente na estratégia de comunicação da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022, havia dito que o ministro da Defesa entregaria sua carta de renúncia "nas próximas horas".

Múcio é mal visto em parte da esquerda desde antes das invasões do domingo, especialmente por ter definido o acampamento bolsonarista diante do quartel-general do Exército como "manifestação da democracia". (com agência Ansa)