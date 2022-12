Operação da PF prende bolsonaristas suspeitos de vandalismo

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (29) uma operação em diversos estados contra bolsonaristas suspeitos de participarem da tentativa de invasão à sede da PF e atos de vandalismo em Brasília, no último dia 12 de dezembro.

Ao todo, são cumpridos 11 mandados de prisão temporária e 21 de busca e apreensão no Distrito Federal, em Rondônia, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro.

Até o momento, quatro suspeitos foram detidos, enquanto outros sete são considerados foragidos. Entre os presos estão Átila Mello (RJ) e Klio Hirano (DF).

Os crimes investigados são incêndio majorado, associação criminosa, dano qualificado, entre outros. No total, as penas máximas somadas podem chegar a mais de 30 anos de prisão.

Em coletiva de imprensa, a PF e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) detalharam a operação e explicaram que os mandados foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

"A PF cumpriu um mandado de prisão de um cidadão indígena [José Acácio Serene Xavante] no dia 12 de dezembro. Logo após essa prisão, houve uma tentativa de invasão ao prédio da PF.

Aparentemente, para tentar o resgate desse preso. A partir disso, houve uma reação dos policiais para reprimir essa tentativa de invasão e ocorreu o recrudescimento. Os manifestantes começaram atos violentos de depredação tanto de patrimônio público quanto particular", explicou o diretor-geral da PF, Márcio Nunes de Oliveira.

De acordo com o delegado Leonardo de Castro Cardoso, da PCDF, a operação também tem como alvo um suspeito de participação no armamento de um artefato explosivo perto do aeroporto do Distrito Federal, no último dia 24 de dezembro, véspera de Natal.

Um dos envolvidos é George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, que já confessou o crime e responderá por terrorismo.

Apesar disso, as autoridades informaram que não vão divulgar quantos são os envolvidos nos dois casos, tendo em vista que o inquérito sobre o explosivo no aeroporto é sigiloso.

"O número não podemos passar até porque nós não vamos passar mais informações sobre a apuração no caso da bomba no aeroporto. As investigações estão com a Polícia Civil em sigilo decretado judicialmente", acrescentou Cardoso.

Além disso, a PF relatou que quase todos os envolvidos passaram pelo QG do Exército. No total, 40 pessoas já foram identificadas, incluindo empresários do agronegócio, pastores, envolvidos com garimpo.

"Os alvos que estão sendo objeto de prisão hoje, eles obtiveram meios para os atos. Conseguiram vaselina para incendiar. Fizeram atos de depredação ao patrimônio publico e ao patrimônio privado. Incitaram atuação, incitaram e atacaram policiais que estavam atuando", reforçou o delegado da PF.

Na coletiva também foi explicado que a investigação teve início e foi feita em "uma linha cronológica de investigação onde se voltou para se chegar a atos preparatórios, se certificar a motivação dos atos criminosos pra apurar eventual conluio, conexão de desígnios para os atos. Mas, a princípio, não houve uma premeditação".

A operação foi batizada de "Nero", em referência ao imperador romano que entrou para a história por causa do grande incêndio de Roma no ano de 64, embora não haja nenhuma evidência de que ele tenha provocado as chamas.

Mais cedo, a Polícia Federal já havia informado que o "conjunto da investigação buscou identificar e individualizar as condutas dos suspeitos de depredar bens públicos e particulares, fornecer recursos para os atos criminosos ou, ainda, incitar a prática de vandalismo".

Para o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), "as ações policiais em curso visam garantir o Estado de Direito, na dimensão fundamental da proteção à vida e ao patrimônio".

"Motivos políticos não legitimam incêndios criminosos, ataques à sede da Polícia Federal, depredações, bombas. Liberdade de expressão não abrange terrorismo", escreveu o integrante do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, no Twitter.

No último dia 12 de dezembro, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro atacaram a sede da PF e veículos estacionados nas ruas do entorno do edifício depois da prisão do indígena bolsonarista José Acácio Serere Xavante. (com agência Ansa)