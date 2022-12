Bombeiros do Paraná estimam 30 desaparecidos em deslizamento

O Corpo de Bombeiros do Paraná estima que ao menos 30 pessoas estejam desaparecidas após o deslizamento de terra na BR-376, em Guaratuba, devido às fortes chuvas na região.

Até o momento, as autoridades locais já encontraram dois mortos e informaram que pelo menos 16 veículos foram arrastados pela lama. No entanto, ainda não é possível confirmar o número exato de vítimas.

De acordo com o comandante coronel Manoel Vasco, os bombeiros trabalham com a hipótese de haver entre 30 e 50 vítimas, porque cada veículo pode ter entre uma ou cinco pessoas.

Até agora, seis pessoas foram resgatadas com vida. As equipes utilizam guinchos, cães treinados e drones com câmera com identificação térmica para encontrar sinais vitais.

Familiares e amigos de pessoas que possam ter desaparecido no local do deslizamento de terra podem entrar em contato com a Central de Atendimento da Polícia Científica, pelo telefone (41) 3361-7242.

Além disso, outras informações sobre a tragédia podem ser obtidas no Centro de Operações Cidade da Polícia (0800-282-8082). (com agência Ansa)