Caminhões de Blairo Maggi são atingidos por tiros em área de protestos bolsonaristas, no PA

Eduardo Rodrigues - Um comboio de caminhões da Amaggi foi atingido por tiros neste domingo na região de Novo Progresso (PA). A Polícia Militar do Pará confirmou a ocorrência ao Broadcast/Estadão e informou que viaturas estavam se deslocando até o local. A PM adiantou que não houve feridos, mas não soube informar a quantidade de veículos alvejados e nem se já foram identificados suspeitos do ataque.

O governo do Pará entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que citou relatos de tentativas de bloqueios por moradores da Vila Isol, conhecida como “Km Mil”, a cerca de 87 quilômetros do centro de Novo Progresso. A PRF informou ao governo paraense que tem feito rondas no local, inclusive durante a madrugada.

O fato ocorre em uma das regiões de maiores conflitos causados por manifestantes que não aceitam a derrota do presidente Jair Bolsonaro nas urnas. Nesta semana, foram presos seis suspeitos de participarem do ataque a tiros a agentes da PRF em Novo Progresso no dia 7 de novembro, durante operação para desobstruir um trecho da BR-163.

A Amaggi confirmou a ocorrência e disse estar prestando assistência aos motoristas envolvidos no incidente. Detalhes sobre tipo de carga e prejuízo financeiro não foram fornecidos.