Atirador mata 3 pessoas em escolas no Espírito Santo

Ataques a tiros em duas escolas de Aracruz, no Espírito Santo, deixaram pelo menos três pessoas mortas e 11 feridas nesta sexta-feira (25).

As informações preliminares dão conta de que um único jovem estaria por trás dos tiroteios, mas ainda não há informações oficiais sobre sua identidade.

O ataque teria começado na Escola Estadual Primo Bitti, por volta de 9h30 da manhã, onde duas pessoas teriam sido assassinadas. Em seguida, o atirador teria ido de carro para o colégio particular Centro Educacional Praia de Coqueiral, matando mais um indivíduo.

Em seu perfil no Twitter, o governador capixaba, Renato Casagrande, relatou "pesar e muita tristeza" e disse que está "acompanhando de perto" a investigação sobre os tiroteios.

"Todas as nossas forças de segurança estão empenhadas. Determinei o deslocamento dos secretários de Segurança e Educação para acompanhar os trabalhos", acrescentou.

Atirador é preso

O atirador foi detido no início da tarde desta sexta-feira (25), informaram as autoridades locais.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que a prisão ocorreu por volta das 14h10 (horário de Brasília), em Aracruz. Após o atentado, o assassino, cuja identidade não foi revelada, havia fugido em um carro, mas logo depois foi encontrado na região.

Lula relata 'tristeza' por ataque

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta sexta-feira (25) os ataques que mataram pelo menos três pessoas e feriram 11 em duas escolas de Aracruz, no Espírito Santo.

"Com tristeza soube do ataque às escolas de Aracruz, Espírito Santo. Minha solidariedade aos familiares das vítimas dessa tragédia absurda", escreveu o petista em sua conta no Twitter.

"E meu apoio ao governador Renato Casagrande na apuração do caso e amparo para as comunidades das duas escolas atingidas", acrescentou. (com agência Ansa)