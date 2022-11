'Eu acho que a ciência voltou', afirma membro do grupo de Educação do governo de transição

Alex Braga e Beatriz Capirazi - Nomeada para compor o núcleo técnico de educação da equipe de transição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a professora universitária Monica Sapucaia afirmou ao Broadcast Político que o momento é de “virar a página”. Para ela, “não se deve discutir o indiscutível” sobre as “produções midiáticas” causadas pelo atual governo. A advogada ainda afirma que a prioridade do GT é produzir um diagnóstico a fim de recuperar essa rede de políticas públicas.

“Eu acho que a ciência voltou. Acredito que essas questões anticientíficas, que ocorreram nestes últimos anos, têm a ver com um processo de reafirmação ideológica. Espero que isto seja apenas um retrato histórico de um momento difícil do Brasil, e que não volte mais”, afirma a professora, que é coordenadora do curso de direito do IDP-SP.

Nos encontros dessa equipe de transição, Monica salienta que o tema da diversidade é consenso nas discussões. Segundo ela, a pluralidade brasileira atravessará toda a política pública da área, da educação infantil à universidade, e poderá contribuir para pôr fim aos debates de intolerância que tem marcado o momento político atual.

“A diversidade não é uma ‘politicazinha’ em separado que a gente vai fazer aqui. As mulheres não são um grupo no Brasil, por exemplo, elas são a maior parte da população. Então, para garantir uma política que atinja a todos, precisamos discutir o que de fato deve ser discutido."

Por fim, a professora garantiu que o programa Ciências sem Fronteiras, descontinuado logo após o impeachment da presidente Dilma Rousseff, em 2016, pode voltar já nos primeiros cem dias de governo. Apesar do orçamento limitado e da prevalência do governo em acabar com a fome no País, ela disse que o programa é uma prioridade.