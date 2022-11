PRF prende bolsonarista por bloqueios de rodovias em SC; ações usam 'métodos terroristas'

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santa Catarina informou que efetuou a prisão de um homem de 37 anos em Joinville, interior de Santa Catarina, nessa segunda-feira (21). Ele é apontado por agentes como o líder de um grupo que invadiu rodovias do estado com bombas caseiras, armadilhas e rojões e fez barricadas com fogo durante o fim de semana.



A ação, que ocorre desde a noite de sexta-feira (18), foi descrita pela corporação como "criminosa e violenta".



Em nota, a PRF informou que o homem preso foi autuado pelo delegado da Polícia Federal pelos crimes de associação criminosa; exposição a perigo ao transporte público, impedindo ou dificultando o funcionamento; destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia e desobedecer a ordem legal de funcionário público, todos artigos do Código Penal.

Ele não teve direito a fiança e encontra-se no Presídio Regional de Joinville, segundo o comunicado.



"Em quase todos os pontos, os métodos utilizados lembraram os de terroristas ou de 'black blocs': bombas caseiras feitas de garrafas com gasolina, rojões, óleo derramado intencionalmente na pista, 'miguelitos' (pregos usados para furar pneus), pedras, além de barricadas com pneus queimados, latões de lixo, e troncos de árvores cortados e jogados deliberadamente na pista. Em vários pontos, houve depredação do patrimônio público (destruição de grades de proteção da rodovia)", disse o comunicado.

A polícia disse ainda que a maioria das paralisações deste fim de semana teve "caráter diferente das realizadas logo após as eleições".



"Na maior parte dos casos, tratava-se de ocorrências criminosas e violentas, promovidas no período noturno por baderneiros, homens encapuzados extremamente violentos e coordenados (agiam em diversas regiões do estado no mesmo horário)", apontou o comunicado.

Com auxílio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estaduais, a PRF havia desbloqueado 30 pontos que estavam travados pelo grupo até a manhã dessa segunda (21).



Várias pessoas que participaram da ação estavam com o rosto encoberto para não serem identificadas.

De acordo com a corporação, porém, líderes do movimento foram identificados e novas prisões devem ocorrer nos próximos dias. (com agência Sputnik Brasil)