Moraes em NY: A desinformação e o discurso de ódio vêm corroendo a democracia

Aline Bronzati e Lavínia Kaucz - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, afirmou que o tempo de Michel Temer na presidência da República do Brasil "foi pouco". "O Brasil merecia mais", afirmou, durante seu discurso em evento do LIDE (Grupo de Líderes Empresariais).

Moraes, que foi indicado por Temer, pautou sua fala sobre a falta de regulamentação das redes sociais, os ataques à democracia no Brasil e os questionamentos em torno da credibilidade do sistema eleitoral. Segundo ele, o legislativo terá papel importantíssimo em relação à desinformação. "A desinformação e o discurso de ódio vêm corroendo a democracia", afirmou.

Para Moraes, o fato de não haver regulamentação das redes sociais é um "problema mundial". "Não é possível que redes sociais sejam terra de ninguém e milícias digitais ataquem impunemente", avaliou, acrescentando que é necessária "liberdade com responsabilidade". "Sob falso manto de liberdade sem limites o que se pretende é corroer a democracia", criticou.

O presidente do TSE comentou ainda sobre o impacto desse ambiente e das fake News na imprensa oficial. Segundo ele, "supostos jornalistas se misturam à imprensa tradicional e hoje população não sabe mais o que é notícia verdadeira".

Ao falar sobre os questionamentos em torno do sistema eleitoral, destacou que "pouco importa se o voto é impresso, se são urnas eletrônicas ou voto por correio, o que importa é desacreditar o voto". No Brasil, o ataque foi às urnas eletrônicas, nos Estados Unidos, que acabam de ter as eleições de meio de mandato, a mira foi no voto pelo correio. "Ataque às urnas eletrônicas é ataque à democracia", alertou.

Segundo Moraes, o poder judiciário é alvo de ataque das milícias digitais. "O judiciário é o grande cliente de milícias digitais. No Brasil, o poder judiciário não foi cooptado, foi barreira para qualquer ataque à democracia e liberdade".

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) foram recebidos com hostilidade por parte de manifestantes em Nova York, na noite de ontem. Nesta manhã, novamente, pessoas vestidas de verde e amarelo protestavam em frente ao local onde ocorre o evento do Lide.

Apesar dos ataques, ele afirmou que a democracia no Brasil conseguiu sobreviver. "A democracia resistiu porque o país tem instituições fortes e juízes que respeitam a constituição. Nossa bandeira não é A, B, nem C, é a constituição", concluiu.