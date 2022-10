PT entra com notícia-crime no STF contra Carla Zambelli após ameaça armada a homem negro

O PT entrou, neste sábado (29), com uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL) após ela ter sacado uma arma (que portava ilegalmente) para perseguir e ameaçar um homem negro, o jornalista Luan Araújo, em São Paulo, na véspera do segundo turno das eleições.

No documento endereçado à presidente do STF, a ministra Rosa Weber, o partido pede que "cautelarmente, seja determinada imediata apreensão das armas e munições da parlamentar, bem como suspensa qualquer modalidade de autorização de posse ou porte de armas ou para compra de munição."

???????????? ATENÇÃO!!! ????????????



GRANDE ALIADA DE BOLSONARO, CARLA ZAMBELLI ACABA DE PROVAR O QUE É O BOLSONARISMO!



A mulher acaba de perseguir um homem no meio da rua com arma em punho, colocando todos em risco!



É isso que vc quer que se torne o Brasil?

Esse é o sonho deles! pic.twitter.com/51NUaEW9zf — Felipe Neto ???? (@felipeneto) October 29, 2022

Também é solicitada a instauração, na Procuradoria-Geral da República, de um inquérito contra a deputada para apurar o acontecimento e "a devida responsabilidade em todos os âmbitos". Além disso, pede o acionamento do Ministério Público para uma investigação sobre os comparsas de Zambelli, envolvidos no episódio, que não possuem foro privilegiado.

O PT também questiona a Polícia Militar por não ter realizado a prisão em flagrante dos envolvidos, dado que é proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral o porte de armas a 24 horas das eleições, medida que Zambelli disse desobedecer 'conscientemente'. (com Brasil 247)