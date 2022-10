Em Goiás, PM racista agride homem negro, o prende e diz: 'vai gritar Lula na África agora'

Henrique Rodrigues - Uma cena estarrecedora de racismo e violência política, perpetrada por um agente do estado, viralizou nas redes brasileiras nessa quarta-feira (5) e gerou indignação. Um policial militar agride com um soco nas costas e prende um homem negro, no Novo Gama, em Goiás, e o leva detido dizendo que ele “vai gritar Lula lá na África agora”.

Pelas imagens não fica claro o que motivou o início da ocorrência, mas uma outra pessoa, que registra o fato com o celular, diz que o homem teria sido preso porque falou que votou em Lula.

O vídeo