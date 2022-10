Mais de 156 milhões de brasileiros vão às urnas neste domingo

Karine Melo - Mais de 156 milhões de brasileiros estão habilitados a ir às urnas nos 26 estados e no Distrito Federal neste domingo (2), das 8h às 17h (horário de Brasília). Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), haverá votação em 5.570 cidades do país e em 181 localidades no exterior.

Cinco cargos estão em disputa: deputado federal, estadual ou distrital, senador, governador e presidente da República.

De acordo com dados do TSE mais de 27,9 mil candidatos vão disputar cadeiras nas eleições proporcionais no Brasil. Destes, 10,6 mil concorrem ao cargo de deputado federal, 16,7 mil disputam uma vaga de deputado estadual e 610 querem uma vaga no Parlamento distrital.

Os candidatos das eleições majoritárias são 1.285, segundo dados do TSE. No total - eleições proporcionais e majoritárias - são cerca de 29,3 mil.

Pelo sistema majoritário - no qual ganha aquele que recebe mais votos - serão escolhidos 27 governadores, 27 senadores e um presidente da República. Se nenhum dos candidatos atingir mais de 50% dos votos válidos, os dois mais votados na primeira etapa disputam o segundo turno das eleições.

Pelo sistema proporcional, serão eleitos 513 deputados federais para a Câmara dos Deputados, além de deputados estaduais e distritais para as 26 assembleias legislativas dos estados e a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Para saber o nome dos que vão ocupar as vagas, a conta é diferente. É preciso aplicar os chamados “quociente eleitoral e o quociente partidário”.

O quociente eleitoral é definido pela soma do número de votos válidos (votos de legenda e votos nominais, excluindo-se os brancos e os nulos), dividida pelo número de cadeiras em disputa. Apenas partidos isolados que atingem o quociente eleitoral têm direito a alguma vaga. Na prática, para saber quem foi eleito, é necessário, primeiramente, ter o resultado de quais foram os partidos políticos vitoriosos para, depois, dentro de cada sigla que obteve um número mínimo de votos, verificar quais foram as candidatas e candidatos mais votados.

Funções



O presidente da República e os governadores são os chefes dos respectivos poderes executivos federal, estadual ou distrital. São eles que administram, organizam e conduzem toda a estrutura da administração pública sob sua responsabilidade, durante os quatro anos de seus mandatos. A eles também cabe, entre outras atribuições, propor leis para a respectiva esfera do Poder Legislativo para normatizar e implementar políticas e realizar obras públicas em benefício da população.

Os senadores compõem a chamada Câmara Alta do Congresso Nacional, que tem 81 assentos. No Senado Federal, cada uma das 27 unidades da federação tem três assentos com mandatos de oito anos. A principal função dos senadores é revisar os projetos de lei que são propostos e votados na Câmara dos Deputados antes de seguirem para a sanção presidencial. Os senadores também podem elaborar projetos de lei que serão revistos pela Câmara dos Deputados. Com os deputados federais, os senadores formam o plenário do Congresso Nacional, que tem a competência de promulgar emendas constitucionais e analisar vetos presidenciais às normas elaboradas pelas casas legislativas.

Também é de responsabilidade dos senadores sabatinar, entre outros, os indicados a ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de demais tribunais superiores, do Tribunal de Contas da União (TCU), a procurador-geral da República, corregedor-geral de Justiça, a presidente e diretores do Banco Central e diplomatas chefes de missões diplomáticas.

Maior colégio eleitoral do país, SP tem 34,6 milhões aptos a votar



Estado representa 22,16% do eleitorado brasileiro



O estado de São Paulo tem 34.667.793 eleitores e eleitoras aptos a votar nas eleições de 2022, de acordo com os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com acréscimo de 1,1 milhão de eleitores em relação às eleições municipais de 2020, os paulistas representam 22,16% do eleitorado do país, que totaliza 156.454.011 milhões.

A capital paulista concentra 26,8% do eleitorado paulista e possui o maior contingente entre os 5.570 municípios brasileiros, com 9.314.259 milhões de eleitores - quase o dobro dos 5.002.621 milhões da segunda maior cidade do país, Rio de Janeiro (RJ).

A maior região em número de eleitores é a zona leste, com 3,2 milhões – sendo 255.289 registrados em seu maior colégio eleitoral, a 375ª ZE – São Mateus. A zona sul concentra o segundo maior contingente de eleitores, com 3,04 milhões – deste total, 282.827 estão cadastrados na maior zona eleitoral da cidade, a 372ª ZE Piraporinha.

O município com o menor número de eleitores também fica no estado de São Paulo: Borá, com 1.040 cidadãos e cidadãs aptas a comparecer às urnas em 2 de outubro – apenas dois a menos que o segundo menor eleitorado nacional, Araguainha (MT).

Nas 39 cidades da região metropolitana de São Paulo, 16,4 milhões de cidadãos têm domicílio eleitoral, contingente superior às populações de vários países, tais como Portugal e Bélgica que têm, respectivamente, 10,2 milhões e 11,5 milhões, de acordo com o Banco Mundial.

Mulheres são maioria



Com 18.395.545 milhões de eleitoras habilitadas, as mulheres representam 53,06% do eleitorado paulista. Já os homens são 16.255.921 milhões (46,89%) e pessoas sem gênero informado no Cadastro Eleitoral totalizam 16.327 – 0,05% do eleitorado.

Eleitorado jovem



Os eleitores jovens menores de 18 anos totalizam cerca de 358 mil no estado, um aumento de 107% em relação a 2018, quando eram 172 mil. No início de 2022, São Paulo somava aproximadamente 190 mil jovens aptos a votar, saltando para os atuais 358 mil após ações promovidas pela Justiça Eleitoral durante a Semana do Jovem Eleitor.

Pessoas com deficiência



No estado são 426.552 eleitores e eleitoras com deficiência. Para atendê-los serão disponibilizadas mais de 31 mil seções acessíveis, que contarão com as adaptações necessárias, como a instalação de rampas, portas com largura adequada a cadeirantes, bebedouros e banheiros adaptados.

Coordenadores de acessibilidade e voluntários com conhecimento em Libras nos locais de votação são outras ações promovidas pelo TRE-SP para garantir o exercício do voto a eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida.

Para as eleições 2022, ao menos um coordenador de acessibilidade por local de votação estará no apoio a pessoas com deficiência, idosos, enfermos, grávidas, lactantes e obesos. Esse colaborador ou colaboradora usará uma camiseta verde para identificação. Vestindo camiseta de cor laranja, voluntários e voluntárias com conhecimento em Libras vão auxiliar eleitoras e eleitores surdos ou com deficiência auditiva. Ao longo do mês de julho, o TRE-SP realizou campanha para cadastramento de voluntários com conhecimento em Libras, que teve número expressivo de inscrições.

Recursos de acessibilidade da urna



Em cada tecla da urna, o eleitor encontra a gravação do respectivo número em código internacional braile. O deficiente visual que não lê braile poderá votar guiando-se pelo número 5, central, ressaltado no teclado por meio de uma pequena barra, logo abaixo do número, na própria tecla. Todas as urnas instaladas em seções especiais possuem sistema de áudio e fone de ouvido, que permitem ao deficiente visual a conferência e confirmação do voto.

Nas eleições 2022, haverá duas novidades. Uma delas é a reprodução pela urna do nome fonético dos candidatos, ou seja, da forma como é falado. Assim, o eleitor poderá ouvir o nome do candidato, facilitando seu voto. A outra é a apresentação de um intérprete de Libras na tela da urna, para indicar quais cargos estão em votação.

Pessoas privadas de liberdade



A Secretaria da Administração Penitenciária informou que, nas unidades que atingem o número mínimo de votantes, é instalada uma seção eleitoral, possibilitando a votação dos presos. Segundo a Constituição brasileira, somente podem votar os presos provisórios, assim considerados: aqueles que aguardam o andamento do processo-crime privados de liberdade e aqueles condenados sem o trânsito em julgado da sentença.

No estado paulista, são 85 unidades prisionais com seções eleitorais instaladas, entre elas as de internação de jovens. Os 1.983 adolescentes da Fundação Casa, com idades entre 16 e 20 anos, alistados pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) até maio deste ano e que estavam em internação e internação provisória, podem votar no 1º turno das eleições 2022.

O total de eleitores em todas as unidades prisionais são 5.878.

Biometria



A identificação biométrica já foi concluída por 23.271.151 pessoas no estado de São Paulo – 67,13% do eleitorado. Entre os 645 municípios paulistas, 586 já concluíram o procedimento. Em 2018 o estado registrava 14.915.639 (45,14%) de eleitores com biometria e apenas 100 municípios haviam concluído o cadastramento.

Vale ressaltar que a biometria não é obrigatória para votar nas Eleições 2022. Eleitores e eleitoras que não realizaram cadastramento biométrico nem compareceram à revisão do eleitorado em 2019 e, por isso, tiveram o título eleitoral cancelado, poderão votar normalmente este ano. Assim como nas Eleições 2020, está suspenso o cancelamento dos títulos de pessoas sem biometria para o pleito deste ano, conforme decisão do TSE.

No Rio,12,8 milhões de eleitores



Maior eleitorado está concentrado na capital fluminense



Com 12.827.296 eleitores, o estado do Rio de Janeiro realizará hoje (2) o primeiro turno da eleição deste ano para presidente da República e governador, em 4.844 locais de votação e 34.068 seções eleitorais. Serão eleitos neste domingo senador, deputados federais e estaduais. Na capital, 5.002.621 eleitores terão à sua disposição 1.404 locais de votação e 11.813 seções efetivas.

De acordo com informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), estarão em funcionamento, nos 92 municípios fluminenses, 165 zonas eleitorais, sendo 116 no interior e 49 na capital, totalizando 39.278 urnas eletrônicas, das quais 34.068 estarão instaladas nas seções eleitorais, havendo outras 5.210 urnas de contingência.

No estado, 9 candidatos disputam o cargo de governador. Outros 42 candidatos pleiteiam os cargos de senador, senador 1º suplente e senador 2º suplente, sendo 14 para cada cargo, além de 1.078 candidatos para deputado federal e 1.634 para deputado estadual.





Eleitorado



O município fluminense com maior eleitorado é o Rio de Janeiro, com 5.002.621 votantes. Essa é, também, a segunda maior cidade do país em número de eleitores, atrás apenas de São Paulo, com 9.314.259. Em seguida, no estado, aparecem Duque de Caxias (672.121), São Gonçalo (670.644) e Nova Iguaçu (611.833).

Outros locais com número significativo de eleitores são Niterói (405.415), São João de Meriti (377.405), Campos dos Goytacazes (369.468), Belford Roxo (338.714), Petrópolis (243.769) e Volta Redonda (225.799).

Em contrapartida, as cidades com menor número de eleitores são Macuco (7.153), São José de Ubá (7.364), Laje do Muriaé (7.394), São Sebastião do Alto (7.765), Comendador Levy Gasparian (8.100), Rio das Flores (8.612), Varre-Sai (8.667), Trajano de Moraes (8.757), Santa Maria Madalena (9.044) e Aperibé (9.727).

Locais de votação



Os maiores locais de votação no estado são encabeçados pela 68ª zona eleitoral (ZE), localizada na Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP -UERJ), em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, com 12.328 eleitores; a 229ª ZE, na Expo Mag, antigo Centro de Convenções Sul América, região central da capital, com 12.083 eleitores; a 24ª ZE, com 11.788 eleitores, no CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga, na cidade do Rio de Janeiro; a 119ª ZE (11.424 eleitores), situada no Santa Mônica Centro Educacional, na Freguesia, zona oeste do Rio; a 36ª ZE (11.367 eleitores), na Escola Municipal Presidente Castelo Branco, em São Gonçalo; a 154ª ZE, com 11.240 eleitores, situada na Escola Estadual Presidente Kennedy, em Belford Roxo; a 68ª ZE (11.119 eleitores), que funciona no Colégio Paraíso, em São Gonçalo.

Integram ainda a relação dos dez maiores locais de votação no território fluminense a 245ª ZE, com 10.992 eleitores, instalada no Instituto de Educação de Campo Grande, no município do Rio de Janeiro; a 161ª ZE (10.841 eleitores), em funcionamento na Sociedade Universitária Augusto Mota (SUAM/Luso Carioca), no Rio; a 135ª ZE (10.757 eleitores), na Universidade Salgado de Oliveira (Universo), em São Gonçalo.

Biometria



Mais de 1,8 milhão de eleitores e eleitoras fluminenses que não cadastraram ainda a biometria na Justiça Eleitoral poderão votar com identificação das digitais, a partir da utilização dos registros biométricos que foram repassados ao TRE-RJ pelo Departamento Estadual de Trânsito do estado (Detran-RJ) e pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

O TRE-RJ tem registrada a biometria de 7.260.036 eleitores, equivalentes a 56,6% do todo o eleitorado do estado. Não têm ainda digitais registradas 5.567.260 eleitores.

Ainda segundo informação do TRE-RJ, 30.370 eleitores fluminenses estão habilitados para votar em trânsito no primeiro turno das eleições 2022.

Mais de 2,2 milhões de eleitores vão às urnas no DF



Maior parte é de mulheres e de pessoas com idade entre 36 e 45 anos



O Distrito Federal conta com 2.203.045 eleitores aptos a votar nas 6.748 urnas eletrônicas distribuídas por 610 locais, entre escolas e faculdades da capital do país.

O total de eleitores que participarão do pleito de 2022 é 5,7% maior do que o eleitorado habilitado em 2018, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF). Deste total, 1.192.539 são mulheres e 1.013.057, homens.

A faixa etária que agrega o maior número de eleitores é a que vai dos 36 aos 45 anos. São 503.920 pessoas, o que corresponde a 23% do total. Já a faixa etária com menos eleitores é a dos jovens de 18 anos, com 32.437 eleitores (1,47% do eleitorado total).

Entre os 187.420 eleitores (8,5% do total) que não são obrigados a votar, 37.620 são menores, com idade entre 16 e 17 anos; e 149.800 têm mais de 70 anos. Os números, referentes ao mês de junho, foram divulgados no início de setembro pelo TRE.

Com relação à escolaridade, a maioria tem ensino médio completo (667.851), seguido dos que possuem nível superior completo (508.196). O total de inscritos como analfabetos é de 17.620 eleitores; e 72.284 declararam saber apenas ler e escrever.

A exemplo da eleição anterior, o maior colégio eleitoral do DF continua sendo o de Águas Claras, que tem 160.658 eleitores; e a cidade com maior número de eleitores (368.423) é Ceilândia, onde há três zonas eleitorais. A 11ª Zona Eleitoral – que compreende Cruzeiro Novo e Velho, Octogonal, Sudoeste, Setor de Indústrias Gráficas, Setor Militar Urbano e o Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte – é a que tem o menor número de eleitores: 74.595.

Mobilização



Diante dos números, o TRE-DF teve que se preparar para lidar com o alto número de votantes da capital federal, uma mobilização que envolve a entrega de diversos kits usados durante o processo eleitoral em 610 locais diferentes de votação, bem como a preparação de equipes.

Segundo o presidente do tribunal, desembargador Roberval Belinati, foram entregues, nesses locais, "kits com material de expediente, impressos e materiais de limpeza para uso, máscaras e álcool, conforme protocolo definido pelo TSE [Tribunal Superior Eleitoral], e mesas e cadeiras como forma de guarnecer os locais com o material adequado”. Foram também distribuídos 1.622 coletes de identificação.

O desembargador acrescentou que, na sexta-feira (30), foram entregues outros kits contendo formulários e documentos que serão usados para o registro das eleições. Segundo o TRE, esses novos kits acompanham as 6.748 urnas eletrônicas, que foram distribuídas nos locais de votação até as 17 horas de sexta-feira, pelos 41 caminhões contratados para fazer o transporte das urnas.

Presidentes de seções e mesários



Na manhã de sábado (1º de outubro), os mesários presidentes das seções eleitorais compareceram aos locais de votação para preparar as salas para as eleições; e hoje (2) 34 mil mesários chegaram aos locais de votação.

Belinati garante que o planejamento feito pela Justiça Eleitoral para as eleições “está rigorosamente em dia”, e que a expectativa é de que o pleito eleitoral “transcorra em clima de absoluta segurança e paz”. (com Agênca Brasil)