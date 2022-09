Ministro da Defesa visita sala de totalização no TSE

Lavínia Kaucz e Débora Álvares - O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, o coronel Marcelo Nogueira de Sousa, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, estiveram nesta quarta-feira, 28, no Tribunal Superior Eleitoral acompanhando a apresentação do espaço de totalização dos votos, chamada pelo presidente Jair Bolsonaro de "sala secreta".

Todos os presidenciáveis foram chamados, nenhum compareceu, mas enviaram representantes.

O presidente Jair Bolsonaro, que costuma alimentar a teoria conspiratória de que a apuração dos votos seria feita em uma "sala secreta" na tentativa de descredibilizar o sistema eleitoral, foi para Santos (SP) em compromissos de campanha. Os demais candidatos também tiveram outros compromissos.

Estiveram presentes, ainda, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti e o vice-procurador eleitoral, Paulo Gonet, entre outros integrantes da Comissão de Fiscalização do processo eleitoral.

A sala de totalização é um ambiente de trabalho comum, com acesso livre aos representantes das entidades fiscalizadoras do pleito, como as Forças Armadas, OAB e partidos políticos. Os servidores que trabalham na seção não fazem de fato a totalização - apenas monitoram os sistemas para garantir que funcionem como esperado.

"Estamos aqui para demonstrar que é uma sala aberta, clara. Não é uma sala escura. Será aberta a todas as entidades fiscalizadoras a partir das 16h30" disse o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que destacou que não há contagem manual de votos. "Não há participação humana. A apuração é transparente, auditável e pode ser acompanhada por todas as entidades fiscalizadoras".