Jovem é agredida por bolsonarista após criticar presidente em bar no Rio de Janeiro

Uma jovem de 19 anos foi agredida na cabeça com um pedaço de madeira por um bolsonarista de 52 anos, em um bar em Angra dos Reis, cidade localizada no litoral sul do Rio de Janeiro.



O caso aconteceu no Centro da cidade, por volta das 16h da última sexta-feira (23), quando Estefane de Oliveira Laudano estava em um bar com amigas e a irmã mais velha, Esther de Oliveira Laudano, de 24 anos. Em dado momento, Esther comentou o status de um conhecido, publicado nas redes sociais.

"Comentei com a minha irmã, brincando: 'Ué, gente, ele vota no Bolsonaro? Não tenho amigo bolsonarista, não'", disse Esther, em entrevista ao jornal "O Globo".



Robson Dekkers Alvino, de 52 anos, que estava no bar, ouviu o comentário, se aproximou da mesa e iniciou a confusão, interpelando as jovens. "Nesse momento, esse homem, que eu nunca vi na vida, já se intrometeu dizendo que era Bolsonaro", disse Esther.



De acordo com a jovem, Robson continuou xingando o grupo de amigas, e foi expulso do bar pela dona do estabelecimento. Porém, ele retornou logo em seguida, carregando um pedaço de madeira.



"Ele me chamou de 'maria-homem' e disse que era 'gente que nem a gente que vota no Lula'. Depois, foi embora, mas não demorou para voltar com esse pedaço de madeira. Começou a berrar que, 'se eu era homem, então iria apanhar que nem homem'", disse a jovem.



Robson avançou para cima de Esther para golpeá-la, e Estefane entrou na frente para proteger a irmã. Ela foi atingida na cabeça e levada para a Santa Casa de Angra dos Reis, sendo transferida para o Hospital Municipal da Japuíba, onde levou pontos e segue internada.



Após socorrer a irmã, Esther acionou dois policiais militares que faziam ronda na região. Eles localizaram Robson em uma rua próxima, ainda carregando o pedaço de madeira e com a roupa manchada do sangue da vítima. Ele foi conduzido para a 166ª DP (Angra dos Reis), onde foi autuado em flagrante e liberado em seguida para responder pelo crime de lesão corporal.

Nas redes sociais, Robson se define como bolsonarista, e fotos em que ele aparece vestindo a camisa do presidente circularam pela internet ao longo desse sábado (24).



O caso vem na esteira de outros episódios de agressão motivada por divergência política. Em julho, o guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, foi morto a tiros pelo bolsonarista Jorge Guaranho, quando comemorava o aniversário de 50 anos em uma festa com a temática do PT.



No dia 8 deste mês, no município de Confresa (MT), Benedito Cardoso dos Santos, apoiador do PT, foi morto a facadas pelo bolsonarista Rafael de Oliveira, que após cometer o crime tentou decapitar a vítima e filmou seu corpo.



Dois dias depois, o bolsonarista Lisandro Vargas Vila Nova agrediu membros da equipe de Ciro Gomes (PDT), durante um ato de campanha do presidenciável em Porto Alegre (RS).



No dia 18, em Areia Branca (RN), um idoso apoiador de Lula, que esperava a passagem de um ato em apoio ao presidenciável em frente a um bar, foi empurrado e espancado por um bolsonarista que trajava camisa amarela e bandana da bandeira do Brasil.



Na última terça-feira (20), um pesquisador do Instituto Datafolha foi agredido pelo bolsonarista Rafael Bianchini quando colhia entrevistas para uma sondagem em Ariranha, interior de São Paulo. (com agência Sputnik Brasil)