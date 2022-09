Pesquisador do Datafolha é agredido por apoiador de Bolsonaro

Um pesquisador do instituto Datafolha foi agredido nesta terça-feira (20) por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) no interior de São Paulo. O profissional estava ouvindo eleitores para o novo levantamento sobre as eleições de outubro, que será divulgado nessa quinta-feira (22).



O pesquisador ouvia um morador em Ariranha, São Paulo, quando foi abordado pelo bolsonarista Rafael Bianchini. Aos gritos, o homem exigiu que fosse ouvido pelo profissional, e proferiu xingamentos.



O Datafolha informou que "os pesquisadores do instituto recebem um treinamento padronizado, que determina que pessoas que se oferecem para ser entrevistadas devem ser obrigatoriamente evitadas, para que a amostra seja aleatória".



O homem teria berrado "só pega Lula" e "vagabundo" para o pesquisador.

Quando o pesquisador finalizou a entrevista, foi atingido nas costas. O tablet usado como instrumento de trabalho foi derrubado ao chão. Ele também foi atacado pelo filho do bolsonarista quando tentou reagir às agressões.



O instituto repudiou o ataque e denunciou o cenário de acirramento da violência política que o Brasil vive durante estas eleições. Segundo o Datafolha, os entrevistadores têm sido alvo de diversas tentativas de intimidação por apoiadores de Bolsonaro.

"O pesquisador estava desempenhando seu trabalho e foi covardemente agredido fisicamente. Nada justifica qualquer tipo de agressão. Estamos acompanhando um aumento da hostilidade em relação aos pesquisadores e isso é muito preocupante", afirma Luciana Chong, diretora do Datafolha.



Bolsonaro tem tentado desacreditar institutos de pesquisa e afirmar que está na liderança da corrida eleitoral, e que vencerá em primeiro turno, apesar das amostras indicarem o contrário.



O clima de hostilidade na eleição brasileira deste ano já é evidente, com candidatos sendo vítimas de ameaças com arma de fogo e casos de assassinatos por motivação política. Nesta terça-feira, foi noticiado que mais um apoiador de Bolsonaro agrediu um apoiador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desta vez no Rio Grande do Norte. Isso veio à tona no mesmo dia que uma pessoa que estendia uma bandeira de Lula na janela teve seu apartamento alvejado por tiros, em Pernambuco.



A coligação do ex-presidente Lula, líder nas pesquisas de intenções de votos, protocolou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma representação solicitando providências contra a escalada de intolerância e violência política.



"A escalada de violência não é ao acaso, é fruto do modus operandi idealizado e aplicado por Jair Messias Bolsonaro através da construção do ideário de intolerância e polarização; do subsídio armamentista, armando a população; e da efetiva concretização da violência", diz a petição, que tem mais de 60 páginas listando casos de violência política e declarações e ações do presidente. (com agência Sputnik Brasil)