Covid-19: Brasil registra 9,4 mil novos casos e 40 óbitos em 24 horas

O Ministério da Saúde informou hoje (10) que foram registrados 40 mortes e 9.409 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados não incluem, no entanto, informações sobre casos e óbitos de dez unidades da federação e do número de mortes do Mato Grosso do Sul.

Desde o início da pandemia, foram registrados 34.526.148 casos, dos quais 684.853 resultaram em morte, 217.787 ainda estão em acompanhamento e 33.623.508 terminaram com a recuperação do paciente.

O estado de São Paulo acumula 6,05 milhões de casos e 174,3 mil óbitos. Minas Gerais é o segundo estado com maior número de casos (3,87 milhões), enquanto o Rio ocupa a segunda posição entre aqueles com maior número de mortes (75,6 mil).

O painel de vacinação do Ministério da Saúde registra 480,1 milhões de doses de vacinas aplicadas no país. Destas, 179,5 milhões são referentes à primeira dose; 160,8 milhões são referentes à segunda dose; 4,9 milhões são referentes à dose única. Nas doses de reforço, 103,4 milhões de doses do primeiro reforço já foram aplicadas; 26,5 milhões referentes à segunda dose de reforço e 4,8 milhões são classificadas como doses adicionais. (com Agência Brasil)