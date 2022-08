Câmara do TCU condena Dallagnol e Janot a devolver R$ 2,8 milhões com gastos da Lava Jato

A Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU) condenou nessa terça-feira (9) o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, o ex-procurador Deltan Dallagnol e o procurador João Vicente Romão.



Na decisão, os auditores do tribunal determinaram que os três devem ressarcir os cofres públicos em R$ 2,8 milhões por dinheiro gasto com diárias e passagens durante a força-tarefa da Lava Jato, com danos aos cofres públicos.



O relatório, do ministro Bruno Dantas, foi aprovado por quatro votos a zero. Outros sete procuradores foram inocentados. O caso estava sob análise do tribunal desde 2020.



Em 12 de abril, em decisão unânime, o TCU já havia responsabilizado Dallagnol e Janot pelas irregularidades nos pagamentos.



Janot e Dallagnol informaram que vão recorrer da decisão.

Adeus querido Dallagnol !!!

Relembrar é viver…

pic.twitter.com/ZbiAIf8L6N — ????Lélia?1??3?? #l3rasil ? #Lula13 (@Lelieon) August 10, 2022

Com a condenação, Dallagnol pode sofrer contestações em sua candidatura a deputado federal. O ex-procurador se filiou ao Podemos e deseja concorrer ao cargo nas eleições de outubro.



Um julgamento que o declare culpado pode retirar seus direitos políticos e torná-lo inelegível, conforme define a Lei da Ficha Limpa.



Em sua defesa, Dallagnol já alegou que os mais de R$ 2 milhões gastos na força-tarefa são um valor menor do que o recuperado de R$ 15 bilhões durante a Lava Jato.

E não é que teve vídeo no Instagram debochando do julgamento do TCU. Acabou condenado, Dallagnol e Janot. Terão de devolver R$ 2,8 milhões ao cofres públicos por diárias da Lava-Jato. Pipoquinha amarga essa. pic.twitter.com/dIwFL8CWNm — GugaNoblat (@GugaNoblat) August 9, 2022

Em outra condenação, em março, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou, por quatro votos a um, que o ex-procurador da República indenizasse o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por danos morais no conhecido caso do PowerPoint.



No caso, a corte fixou a indenização em R$ 75 mil, com juros e correção monetária. Segundo o ministro relator, Luís Felipe Salomão, o valor total a ser pago pelo ex-procurador deve superar a casa dos R$ 100 mil. Dallagnol também poderá recorrer dessa decisão. (com agência Sputnik Brasil)