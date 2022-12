Morre, aos 70 anos, Marco Capute, presidente da Fundação Educacional Severino Sombra

Morreu na manhã deste sábado (24), aos 70 anos, Marco Antonio Vaz Capute, presidente da Fundação Educacional Severino Sombra (Fusve), que administra, entre outras instituições, a Universidade de Vassouras. Ele vinha tratando de um câncer e estava internado no Hospital Universitário da cidade.

O prefeito de Vassouras, Severino Dias, decretou luto oficial de sete dias no município.

Marco Capute era engenheiro eletricista com vasta especialização em administração, marketing e ciências ambientais. Era um homem apaixonado por Vassouras, cidade onde nasceu, cresceu e fez grandes amigos. Foi diretor da BR Distribuidora e Secretário de Desenvolvimento do Rio, no Governo Pezao.

Além de um currículo respeitado, Marco era conhecido por ser um entusiasta de pessoas e histórias.

"A primeira coisa que você tem que ter, é praticar empatia. Você tem sempre que se colocar do outro lado, conversar com as outras pessoas, entender o que elas pensam...", disse Capute, em entrevista ao RJ1 exibida no dia 11 de maio de 2022.



Com décadas de experiência de gestão em cargos públicos e privados, trouxe novas ideias para a administração da Fundação Severino Sombra, grande alavanca do desenvolvimento econômico do município.

Em sua administração, recuperou a saúde financeira da instituição, mais que triplicou o número de cadeiras na faculdade de medicina, passando de 80 para 280 vagas, e o transformou no melhor curso do estado do Rio de Janeiro, com nota 4 no MEC.

"Nunca tantas pessoas de baixa renda puderam cursar uma faculdade", destacou o prefeito Severino Dias.

Também promoveu grandes reformas na estrutura física da instituição e desenvolveu iniciativas integradas com as preocupações sociais do município.

Na pandemia, por exemplo, abriu as portas do Hospital Universitário de Vassouras para aumentar o número de leitos públicos voltados para pacientes com Covid-19, atendendo a moradores de Vassouras e de outras 10 cidades da região e da Baixada Fluminense.

Marco Capute era um líder admirado, que abraçava a todos nos corredores da instituição e recebia olhares carinhosos por onde passava.

Ele deixa esposa, dois filhos e uma neta.

'Grande realizador'

Por Wagner Victer

Meu amigão desde os tempos de Petrobras ! Capute foi um grande realizador não só na época do apagão em 2001 onde ajudou viabilizar o sistema de geração emergencial. Em Vassouras a frente da Fundação Severino Sombra fez uma Revolução com a Universidade de Vassouras e se tornou um grande apoiador e viabilizador de Políticas Públicas em diversos municípios do Vale do Paraiba e mais recentemente implantou um novo Polo de Ensino de Medicina em Miguel Pereira e restaurou a chamada estação de trem de Vassouras transformando em Polo Cultural.

Quando veio para o Governo do Estado teve atuação brilhante frente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e depois no Conselho da CEDAE.

Nos falávamos sempre e há alguns meses ele com o humor todo próprio e a voz rouca que era a sua marca , mesmo sendo torcedor da Mulambada , me ligou dizendo que iria em minha homenagem de outro amigo em comum , o saudoso Júlio Bueno , que estava considerando ser um dos patrocinadores da Camisa do Flu pela Universidade de Vassouras mas queria o meu " de acordo " o que foi uma provocação simpática!

Sua partida é prematura e sentida não só pela perda de um amigo de décadas mas pelo RJ perder um dos grandes realizadores que tínhamos com um perfil da indignação com a acomodação.

Que Deus o tenha e que sirva de exemplo para a garotada e empresários em especial do interior do estado.