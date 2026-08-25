Canadá detalha lista de produtos americanos atingidos por retaliação

A medida alcança cerca de 700 itens, com impactos maiores sobre setores como aço, alumínio e alimentos

Publicado em 25/08/2026 às 14:09

Alterado em 25/08/2026 às 14:09

O governo canadense anunciou nesta terça-feira (25) tarifas retaliatórias sobre C$ 27,6 bilhões em produtos importados dos Estados Unidos. A medida foi apresentada como resposta direta às novas tarifas impostas por Washington e busca equilibrar a disputa comercial dólar por dólar.

Segundo o comunicado oficial, as sobretaxas começarão a valer em 8 de setembro e serão aplicadas a cerca de 700 produtos vindos do mercado americano. As alíquotas serão de 15%, 25% e 50%, de acordo com a categoria de cada item.

Pacote bilionário para empresas e trabalhadores

Além da retaliação comercial, Ottawa anunciou um novo pacote de apoio financeiro de C$ 7,5 bilhões para reduzir os efeitos da crise sobre a economia canadense. As medidas incluem suporte para pequenas e médias empresas, uma linha de financiamento para reforçar o fluxo de caixa e assistência a trabalhadores que possam ser afetados pelas novas tarifas.

O ministro das Finanças do Canadá, François-Philippe Champagne, afirmou que as tarifas e o pacote de ajuda foram desenhados para proteger trabalhadores, agricultores, famílias e empresas. A estratégia, segundo o governo, também tenta minimizar impactos sobre consumidores e companhias canadenses.

Setores mais atingidos pela disputa comercial

As novas tarifas canadenses foram organizadas para atingir setores importantes da economia americana. Produtos como aço, alumínio, móveis e vestuário serão taxados em 50%, enquanto queijo, eletrodomésticos e alguns frutos do mar terão alíquota de 25%.

Itens como eletrônicos e ferramentas entram na faixa de 15%. A resposta canadense ocorre após o presidente Donald Trump impor tarifas de 50% sobre US$ 20 bilhões em importações canadenses, medida que entrou em vigor depois do fracasso das negociações entre os dois países.

Tensão cresce entre Ottawa e Washington

As novas medidas aprofundam a crise nas relações comerciais entre Canadá e Estados Unidos, marcando mais um ponto de tensão entre os dois parceiros históricos. Mesmo com a tentativa de calibrar o impacto interno, o governo canadense reconhece que as sobretaxas também podem pressionar empresas e consumidores americanos.

O cenário agora é de maior incerteza para exportadores, importadores e setores industriais dos dois países. A escalada da guerra comercial deve seguir no centro das discussões econômicas e políticas nas próximas semanas.