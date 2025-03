Le Pen é impedida de concorrer a cargos públicos por cinco anos após condenação por corrupção

...

Publicado em 31/03/2025 às 08:25

Alterado em 31/03/2025 às 08:26

A líder de extrema-direita francesa Marine Le Pen foi condenada por peculato nesta segunda-feira (31) e suspensa imediatamente por cinco anos de cargos públicos, uma sentença que a impedirá de concorrer na corrida presidencial de 2027, a menos que ela recorra com sucesso antes.



A decisão marca um revés catastrófico para Le Pen, chefe do partido Reunião Nacional (RN) e favorita nas pesquisas de opinião sobre a disputa de 2027.

Le Pen, o RN e duas dúzias de figuras do partido foram acusados de desviar mais de 4 milhões de euros (US $ 4,33 milhões) de fundos do Parlamento Europeu para pagar funcionários baseados na França. Eles argumentaram que o dinheiro foi usado legitimamente e que as alegações definiram de forma muito restrita o que um assistente parlamentar faz.

A juíza Benedicte de Perthuis disse que Le Pen estava "no coração" do esquema.



A remoção de Le Pen da disputa provavelmente intensificará um debate na França sobre como os juízes policiam a política.



Desde sua primeira derrota para Macron em 2017, Le Pen tem trabalhado pacientemente para suavizar sua imagem, aproximando seu partido do mainstream político e se esforçando para aparecer como uma líder em espera, em vez de uma oponente radical antissistema.



Ela agora preside o maior partido da Assembleia Nacional.



Os juízes também deram a Le Pen uma sentença de prisão de quatro anos - dos quais dois anos são uma sentença suspensa - e uma multa de 100.000 euros. É quase certo que ela apelará, e nenhuma dessas penalidades será aplicada até que seus recursos sejam esgotados.

Mas sua sentença de inelegibilidade de cinco anos entra em vigor imediatamente, por meio de uma medida chamada de "execução provisória" solicitada pelos promotores, e só será suspensa se qualquer recurso for aceito antes da eleição. Ela mantém seu assento parlamentar até o término de seu mandato.



Arnaud Benedetti, analista político que escreveu um livro sobre o RN, disse que a proibição de cinco anos de Le Pen foi um divisor de águas na política francesa que repercutiria em todos os partidos e no eleitorado.



"Este é um evento político sísmico", disse ele. "Inevitavelmente, isso vai reorganizar o grupo, principalmente à direita."



Os recursos na França podem levar meses ou até anos.

O presidente do RN, Jordan Bardella, braço direito de Le Pen de 29 anos, agora parece pronto para se tornar o candidato de fato do partido para as eleições de 2027.



Embora ele tenha ajudado a expandir o apelo do RN entre os eleitores mais jovens, especialistas dizem que não está claro se ele tem experiência para conquistar o eleitorado mais amplo de que o RN precisa para garantir a vitória em 2027.



"Não tenho certeza se a proposta política de Jordan Bardella é madura o suficiente para ser capaz de competir com credibilidade na eleição presidencial", disse Benedetti.