Papa tem alta e chega ao Vaticano após quase 40 dias de internação

Pontífice ficará de repouso por 2 meses para se recuperar

Publicado em 23/03/2025 às 09:15

Alterado em 23/03/2025 às 10:25

No automóvel, Francisco retorna para casa ao mesmo tempo em que acena para os fiéis na porta do hospital Foto: Ansa

Internado há quase 40 dias para tratar uma pneumonia bilateral, o papa Francisco recebeu alta neste domingo (23) do hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, após sua primeira aparição pública desde 14 de fevereiro.

O líder de 88 anos deixou o centro médico com destino à casa Santa Marta, sua residência oficial no Vaticano, com cânulas de oxigênio que o ajudam a respirar.

Antes de chegar ao local, o Pontífice passou na Basílica de Santa Maria Maggiore para depositar um buquê de flores como sinal de agradecimento após sua longa internação hospitalar e presenteou o cardeal Rolandas Makrickas. "Cuide-se, Francisco", foram as palavras dos fiéis visivelmente surpresos com sua chegada.



Depois, parou brevemente para cumprimentar os agentes das forças de ordem na entrada do Vaticano. Sua comitiva passou pela Ponta del Perugino, a mais próxima de sua casa.



Segundo sua equipe médica, Francisco precisará de pelo menos dois meses de repouso e terá que ser submetido a tratamentos de fisioterapia respiratória e exercícios de fala, tendo em vista que está com a voz afetada pelo período prolongado em que recebeu auxílio de oxigênio de alto fluxo.



"É difícil dizer quanto tempo levará para a fala ser recuperada, mas olhando as melhorias que ocorreram, a recuperação é possível em um curto espaço de tempo", garantiu Luigi Carbone, médico pessoal do Papa no Vaticano durante coletiva de imprensa no sábado (22).



Francisco deu entrada no Agostino Gemelli em 14 de fevereiro, com um quadro de bronquite que persistia havia várias semanas, porém exames apontaram uma pneumonia bilateral e uma condição clínica "complexa" devido a uma infecção "polimicrobiana" nas vias respiratórias.



Com isso, ficou hospitalizado por 38 dias, o período mais longo de internação de um Pontífice na história do Vaticano. (com Ansa)