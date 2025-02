Trump confirma tarifaço de 25% contra União Europeia

Segundo presidente, bloco foi criado para prejudicar os EUA

Publicado em 26/02/2025 às 18:51

Alterado em 26/02/2025 às 18:55

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta quarta-feira (26) que está decidida a imposição de tarifas alfandegárias de 25% contra importações provenientes da União Europeia.

Em reunião de governo na Casa Branca, o mandatário republicano afirmou que a UE foi criada para prejudicar os EUA.

"Já decidimos e anunciaremos em breve", disse Trump, acrescentando que o setor automotivo será um dos alvos do tarifaço.



Desde que retornou à Casa Branca, o republicano vem ameaçando elevar as tarifas de importação contra mercadorias europeias para forçar o bloco a comprar mais produtos americanos e reduzir o déficit na balança comercial dos EUA com a UE, que gira em torno de US$ 200 bilhões por ano.



Bruxelas, por sua vez, alega que a situação é de quase equilíbrio quando os serviços entram na conta.



Trump também já anunciou sobretaxas de 25% contra Canadá e México, porém depois recuou, e a mesma alíquota sobre todas as importações de alumínio e aço, independentemente da origem.



Além disso, estabeleceu tarifas adicionais de 10% contra mercadorias da China, que respondeu com um tarifaço de até 15% sobre itens como carvão, gás natural liquefeito, petróleo, equipamentos agrícolas e automóveis de alta cilindrada. (com Ansa)