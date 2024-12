Arcebispo diz que papa Francisco aceitou visitar Ucrânia

O Vaticano, no entanto, não confirmou a informação

Publicado em 30/12/2024 às 08:28

Alterado em 30/12/2024 às 08:28

O papa Francisco aceitou um convite para viajar à Ucrânia em 2025, mas a visita ainda não está confirmada, afirmou o arcebispo maior de Kiev-Halyc, Sviatoslav Shevchuk.

Em entrevista à Rádio Free Europe, o metropolita da Igreja Greco-Católica Ucraniana disse que o pontífice não definiu uma data, mas "às vezes gosta de surpreender".

"Ele poderia anunciar a visita um mês antes de vir à Ucrânia", acrescentou o prelado.



A Sala de Imprensa do Vaticano, no entanto, não comentou as declarações sobre uma possível viagem papal, enquanto o arcebispo Visvaldas Kulbokas, núncio apostólico da Santa Sé na Ucrânia, negou que Shevchuk tenha dito que Jorge Bergoglio garantiu a visita à Ucrânia. "Se o papa Francisco assim decidir, ficarei feliz. Vamos ver", acrescentou.



Desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022, o pontífice tem rezado regularmente pela Ucrânia e expressado sua vontade de visitar o país, mas desde que exista a possibilidade de avanços concretos nas negociações de paz e com a condição de que ele também viaje a Moscou. (com Ansa)