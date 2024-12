Papa iniciará Jubileu de 2025 com abertura da Porta Santa

Megaevento da Igreja Católica ocorre a cada 25 anos

Publicado em 24/12/2024 às 11:38

Alterado em 24/12/2024 às 11:38

A edição de 2025 do Jubileu, evento católico que ocorre a cada 25 anos, começará oficialmente nesta terça-feira (24), a partir das 15h (de Brasília), com a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Os holofotes estão todos voltados para Vaticano e Roma, capital italiana, que deverá receber mais de 32 milhões de peregrinos de todo o mundo a partir de hoje.

"A Porta Santa que se abre, na noite de Natal, é o convite para realizar uma passagem, uma Páscoa de renovação, para entrar naquela vida nova que nos é oferecida pelo encontro com Cristo", afirmou o líder da Igreja Católica em uma publicação nas redes sociais.



A Porta Santa está marcada para ser aberta pelo papa Francisco a partir das 19h (de Roma), logo depois de uma liturgia (um canto, uma oração e um breve trecho do Evangelho) muito simples. Uma plataforma foi colocada na área para que o religioso evite os degraus, tanto no caso de ele seguir a pé com a ajuda de uma bengala, quanto se optar por chegar o mais perto possível em sua cadeira de rodas.



Após o pontífice, alguns concelebrantes e cerca de 50 fiéis representando o mundo cruzarão a porta. As autoridades italianas serão representadas pela primeira-ministra do país, Giorgia Meloni.



Na sequência, o Papa celebrará a Missa de Natal, que se tornará o primeiro evento do Ano Santo. Ao todo, sete mil pessoas são esperadas na basílica, mas é provável que outros milhares de fiéis acompanhem a celebração na praça em telões gigantes.



Para que tudo ocorra sem maiores problemas, as medidas de segurança planejadas para o Jubileu foram reforçadas, com 700 policiais a mais operando nas ruas todos os dias, além dos que já estarão em serviço.

Os arredores do Vaticano serão protegidos por unidades caninas, especialistas em desarmamento de bombas e atiradores.



Além disso, as pessoas que acessarem a Praça de São Pedro precisarão passar por detectores de metais. Dispositivos antidrones e torres retráteis antikamikazes foram instalados na região. (com Ansa)