MUNDO

G7 anuncia acordo sobre empréstimo bilionário à Ucrânia

Líderes do grupo querem enviar US$ 50 bilhões 'até o fim do ano'

Por JB INTERNACIONAL

[email protected]

Publicado em 26/10/2024 às 09:27

Alterado em 26/10/2024 às 09:27

Zelensky, presidente da Ucrânia Foto: Epa